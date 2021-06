Une fenêtre de sortie pour le jeu d’horreur indépendant Dap

Dap, le jeu d’horreur indépendant, vient de se voir offrir une fenêtre de sortie par ses développeurs. Cette dernière n’étant plus si éloignée, faire le point semble nécessaire.

Dap ?

Dap, c’est le projet d’une femme et de son mari qui se sont lancés ensemble dans l’aventure du développement de jeu en indépendant. Décrit comme un jeu d’horreur psychédélique en vue du-dessus intégrant une dimension action/aventure, le jeu s’inspire de nombreuses œuvres comme The Legend Of Zelda ou encore les films des studios Ghibli.

Le titre vous mettra au contrôle d’un petit être étrange, à la fois mignon et inquiétant qui parcourra un monde sombre et effrayant dans lequel il devra rallier à sa cause d’autres personnages à son image. Une fois secourus, ces derniers suivront notre protagoniste et répondront à ses ordres afin de progresser ensemble. Attendez-vous à une bonne dose d’exploration, d’action et de puzzles.

Dap is coming out Q3 2021! 👀🍃👻 Exciting news and a brand new trailer! Can't wait to share this game with everyone! 💚#indiegame #horrorgame pic.twitter.com/FTpLvLeQVD — Melting Parrot Games – Dap coming soon! (@MeltingParrot) June 2, 2021

Dap est désormais attendu sur PC (via Steam et Itch.io, une démo étant même disponible sur ce dernier site) pour le troisième quadrimestre de cette année 2021. Un trailer a d’ailleurs été partagé pour l’occasion. Voilà de quoi se faire une idée sur ce projet réalisé sur GameMaker Studio2.