Dap

Dap est un jeu d'horreur psychédélique de type action-aventure développé conjointement par Iris et Paul Anstey. Comme inspiration, on y retrouve les films du studio Ghibli ainsi que The Legend of Zelda. Entre actions, exploration et puzzle, le titre vous met au contrôle d'un petit être perdu dans une zone étrange et inquiétante où celui-ci devra retrouver d'autres personnages à son image afin de leur donner des ordres et progresser ensemble.