Un trailer qui fait bougrement frétiller

Ce nouveau trailer de la série Fallout est plutôt rassurant. Avec une mise en scène qui parait incontestablement dans le ton des jeux, il faut dire que la série TV parait en tout cas prometteuse. Si l’on attend d’en voir encore plus sur son scénario qui reste sur la forme simplet, force est d’admettre que la série devrait avant tout nous proposer une belle photographie, une ambiance authentique entre humour noir et action, mais aussi des petits clins d’œil plaisants.

Sachez que l’on retrouvera l’iconique confrérie de l’acier, qui sera centrée sur l’un de ses membres avec Maximus joué par Aaron Moten. Bien évidemment, il y aura aussi Lucy interprétée par Ella Purnell, qui sera la fameuse survivante de l’abri, et qui parcourra un monde dévasté par l’attaque nucléaire survenue 200 ans plus tôt. En somme, il y aura un casting relativement honnête, et tous les ingrédients semblent être réunis pour bénéficier d’une adaptation aussi fidèle qu’un certain The Last of Us l’année passée.

D’ailleurs, le réalisateur et producteur Jonathan Nolan (frère de Christopher Nolan), a confessé lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle nous avons pu assister, qu’il est un grand fan de la licence, dont de Fallout 3 plus précisément. En même temps, que ce soit dans toute l’atmosphère jusque dans les bestioles ignobles et le robot iconique de la franchise aperçu dans ce trailer, on sent toute sa passion pour la licence, dont la série TV est supervisée rappelons le par Todd Howard, le boss de Bethesda.

On espère sincèrement que le travail du frère de Christopher Nolan se ressentira au fil des épisodes, et on vous laisse admirer sans plus tarder le trailer de la série TV Fallout, qui bondira sur Amazon Prime le 11 avril prochain. A priori qui plus est, tous les épisodes seront disponibles le jour même, soit de quoi faire plaisir aux fans de la franchise, comme aux nouveaux venus.