Gozu

The Friends of Ringo Ishikawa (2018) et Arrest of a stone Bouddha (2020), les deux précédents projets des développeurs, ont su toucher une niche de fans fidèle grâce à leur singularité, à leur radicalité aussi. Des œuvres s’articulant autour de thématiques communes : rapport au temps, à la vie et à la mort, entre autres. Des expériences immersives à n’en pas douter, et Fading Afternoon embrasse une fois de plus cette philosophie.

Respect du code d’honneur yakuza et dévotion totale à l’oyabun, questionnement sur le milieu, sur la vieillesse aussi, voici ce que réserve Fading Afternoon. Le soft nous invite à jouer dans la peau de Seiji, alias « Gozuki » (nom donné à un général-démon de la mythologie bouddhiste), yakuza vieillissant tout juste sorti de prison et devant composer avec un monde qui ne l’a pas attendu pour changer, pour évoluer.

Comme le montre le nouveau trailer publié, le soft mise avant tout sur son ambiance bien japonaise ainsi que sur son système de combat travaillé. On y retrouve pas mal de mouvements d’arts martiaux, de la boxe en passant par le judo et l’aïkido, notamment. Un soin tout particulier semble avoir été mis sur les animations des personnages et le pixel art possède un charme indéniable.

La baston a beau être au cœur de l’expérience, Fading Afternoon c’est également tous ces moments de calme et de contemplation, d’ennui aussi, que le quotidien de Seiji lui réserve. Passer le temps en fumant une cigarette devant un joli panorama, déambuler sous la pluie avec un parapluie, se ressourcer à la pêche ou bien jouer dans la neige, etc. C’est là un échantillon des activités qu’il sera possible d’effectuer durant l’aventure.

L’exploration se veut d’ailleurs libre, il y a un cycle jour/nuit et d’autres attentions précieuses pour l’immersion et sur lesquelles se sont attardées les équipes créatives. Vous pourrez également participer à des mini-jeux divers et tenter de découvrir les différentes fins proposées.

Actuellement disponible sur Steam, Fading Afternoon sortira le 6 juin sur Nintendo Switch.