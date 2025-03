Everdream Village : Le successeur du jeu d’aventure et de simulation agricole cozy Everdream Valley annoncé sur PC et consoles

Un vaste monde ouvert pour créer le village agricole de ses rêves

Se présentant comme une « évolution » de la production sortie il y a environ deux ans, ce titre reprendra l’expérience de jeu de son prédécesseur, tout en l’enrichissant et l’améliorant avec de nouvelles fonctionnalités et mécaniques diverses et variées. Dans quel but ? Nous permettre de concevoir notre propre village agricole en pêchant, cultivant nos récoltes, prenant soin de nos animaux, développant et gérant nos infrastructures, et en modifiant l’environnement comme bon nous semble. Notez qu’il sera également possible d’explorer un vaste monde ouvert composé d’îles enchantées regorgeant de secrets à percer et trésors à récupérer, ainsi qu’établir des liens avec des PNJ afin de nouer des amitiés, trouver l’amour, ou tout simplement contribuer au bien-être de notre communauté.

Rendez-vous d’ici la fin de l’année 2025 pour le lancement en accès anticipé d’Everdream Village sur Steam. Pour rappel, la version 1.0 du jeu d’aventure et de simulation agricole est prévue plus tard sur PC, via Steam et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.