Cybercriminels contre joueurs : Comment ne pas perdre cette bataille ?

Des cybercriminels de plus en plus ingénieux

L’ingéniosité des fraudeurs en ligne est sans limite. Il existe même un « darknet » mondial où ils communiquent au sein de grandes communautés, échangent des données, des informations et, bien sûr, de nouvelles méthodes pour voler l’argent des joueurs, des concepteurs de jeux et des courtiers. Quelles sont les choses les plus importantes à savoir pour les joueurs et les sociétés de paiement (qui sont, bien sûr, également incluses dans le système de jeu) ? Les experts avertissent que le risque de fraude pour un joueur est le plus élevé lorsqu’il ouvre un compte de paiement, sans lequel il n’est souvent pas possible de participer à de nombreux jeux. Quarante-huit pour cent des cas de fraude se produisent au moment du paiement.

Des méthodes de fraudes sophistiquées

Le vol de données personnelles se produit lorsque des pirates découvrent des faiblesses dans le système de protection des données des clients d’un jeu en ligne particulier. Dans ce cas, les fraudeurs peuvent modifier les informations du compte du joueur, par exemple le mot de passe de l’utilisateur, puis s’emparer du compte, en créer un nouveau au nom de la victime et effectuer rapidement un achat en ligne du type « sans carte ».

Il existe également des méthodes de fraude plus sophistiquées. L’une d’entre elles consiste à créer des comptes multiples dans certains jeux comme le poker, s’il s’agit d’un casino en ligne, où il y a plusieurs participants en même temps à une table virtuelle. Le fraudeur joue pour plusieurs personnes virtuelles à la fois, en utilisant plusieurs comptes. La fraude en ligne augmente à mesure que les robots sont utilisés dans les jeux. Dans les jeux d’argent en ligne, les attaquants utilisent des bots pour voler les mots de passe et les données personnelles de millions d’utilisateurs à la fois. Selon ThreatMetrix, le nombre d’attaques automatisées dans le secteur des jeux augmente à un rythme alarmant : plus de 60 % du trafic quotidien des jeux est généré par des bots et des scripts.

Comment éviter les fraudes lorsque l’on joue en ligne ?

Les escroqueries aux jeux commencent très subtilement et peuvent être difficiles à déchiffrer. Le temps que vous compreniez leur impact, le mal est fait.

Installez et utilisez un VPN lorsque vous jouez à des jeux

Un réseau privé virtuel (VPN) crée un tunnel chiffré pour vos données Internet afin de protéger votre activité de jeu en ligne contre diverses menaces, ce qui permet de faire face aux risques liés à ces jeux. En connectant votre appareil à un VPN, vous acheminez les connexions via des serveurs distants, masquant ainsi votre adresse IP et votre localisation afin d’éviter les attaques DDoS, l’exposition et l’invasion générale de la vie privée par d’autres joueurs. Cette réidentification permet également d’accéder aux jeux verrouillés par région. Le chiffrement VPN protège contre les logiciels malveillants, les logiciels espions et les pirates informatiques qui peuvent cibler les réseaux de jeux pour voler des identifiants ou des données financières, atténuant ainsi les risques liés aux jeux en ligne.

Utilisez des mots de passe forts

Il est essentiel de créer des mots de passe forts et uniques pour protéger les comptes de jeu contre les accès non autorisés et les vols d’identité potentiels, afin de minimiser les risques liés aux jeux en ligne. Les mots de passe faibles et réutilisés permettent aux pirates de deviner facilement les identifiants ou d’utiliser des attaques par force brute, ce qui expose les informations financières et permet la prise de contrôle des comptes. Les mots de passe forts combinent des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles sans signification personnelle, ce qui les rend difficiles à déchiffrer, renforçant ainsi la sécurité des jeux en ligne. Un gestionnaire de mots de passe permet également de générer et de mémoriser des mots de passe complexes pour chaque compte.

Mettez en place l’authentification à plusieurs facteurs

L’activation de l’authentification à plusieurs facteurs offre une sécurité supplémentaire vitale pour les comptes de jeu en exigeant une deuxième étape pour se connecter, au-delà du simple mot de passe, ce qui renforce la sécurité des jeux en ligne. Après avoir défini un mot de passe fort, vous pouvez ajouter un appareil mobile de confiance pour obtenir des codes OTP ou approuver des connexions via des applications d’authentification ou des données biométriques

Protégez vos informations personnelles

Il est essentiel de protéger vos données pour éviter les escroqueries qui visent à voler des identités, des informations de paiement et des accès à des comptes, ce qui réduit les risques liés aux jeux en ligne. Ne communiquez jamais publiquement des informations sensibles telles que votre adresse ou votre nom complet sur vos profils. Évitez également de publier des photos montrant des pièces d’identité ou des cartes de paiement. Soyez très prudent face aux messages non sollicités demandant des informations personnelles, qui sont presque toujours des tentatives d’escroquerie.

