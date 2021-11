Eneba – un espace pour acheter et vendre des jeux vidéo et du matériel gaming

Depuis maintenant trois ans, la marketplace gaming à la croissance la plus rapide – Eneba – est heureuse de pouvoir proposer des prix plus bas pour tout ce qui concerne les jeux vidéo. De plus, vous pouvez acheter ou vendre des jeux physiques et des accessoires de jeu d’occasion. Quoi d’autre ? Des devises de jeu, des cartes cadeaux, des abonnements, des jeux classiques et préférés des fans, des jeux les plus populaires et les plus attendus – Eneba vous offre tout ce dont vous avez besoin !

Jetez un coup d’œil sur les prix des jeux les plus populaires déjà sortis et à venir cet automne.

Jeux populaires, prix attractifs

Le jeu de simulation de football le plus populaire au monde – FIFA 22 est proposé à partir de 50,07 €.

Le dernier opus de la franchise Far Cry – Far Cry 6 est proposé à partir de 61,72€.

Groundhog Day développé par l’équipe à l’origine de la série Dishonored – Deathloop à partir de 38,46 €.

La prochaine aventure dans l’univers Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie à partir de 53,42 €.

La clé du plus grand champ de bataille futuriste multijoueur de Battlefield 2042 à partir de 49,37€.

Il ne s’agit là que de quelques exemples notables. Parcourez Eneba.com et trouvez le jeu qui vous intéresse. Faites vite, car avec des prix aussi bas, ils risquent de ne plus être disponibles très bientôt.

Faites des économies sur les jeux PlayStation

Tous ces jeux (à l’exception de New World) sont disponibles sur toutes les grandes plateformes, y compris PlayStation. Toutefois, en raison de la politique d’achat en magasin de Sony, vous devrez payer le prix public. Par chance, Eneba propose des cartes-cadeaux PSN à des prix plus bas. Procurez-vous ici une carte cadeau PSN de 50 € à partir de 46,23 €.

Le paradis des collectionneurs

Êtes-vous un collectionneur ? Vous aimez voir vos jeux alignés sur l’étagère ? Chez Eneba, vous pouvez trouver des copies physiques de jeux d’occasion à ajouter à votre collection, y compris les jeux mentionnés ci-dessus qui ont déjà été lancés.

Vente de copies physiques des jeux

Il est possible de vendre des copies physiques de jeux. Vous avez peut-être acheté un jeu, l’avez terminé ou peut-être que vous ne l’avez pas apprécié. Que faire maintenant ? Vendez-le à un autre joueur qui pourra en profiter ! De plus, vous recevrez un bonus de 5 € pour votre première vente.

Matériel gaming d’occasion

Achetez ou vendez du matériel de jeu d’occasion. Des PC gaming aux consoles en passant par les accessoires de jeu – sur Eneba.com, vous pouvez vendre ou acheter du matériel gaming d’occasion directement auprès d’autres joueurs.

Encore plus sur Eneba

Chers joueurs, cessez les dépenses inutiles pour tout ce qui concerne les jeux. Il vous suffit de faire d’Eneba votre marketplace de référence. Suivez Eneba sur les réseaux sociaux pour connaître les offres, les soldes et les ventes flash. Achetez, vendez, visitez Eneba et découvrez de nouveaux horizons.

Les tarifs sont susceptibles de varier au moment de la publication de l’article. Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par Eneba.