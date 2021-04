Empire of Angels IV sortira sur PS4, Xbox One et Switch cet été

Disponible depuis le 15 décembre 2016 sur PC, Empire of Angels IV, le T-RPG au tour par tour développé par le studio taïwanais Softstar, sortira cet été sur PlayStation 4, Xbox One et Switch, une première pour la licence depuis sa création en 1993. Editée par Eastasiasoft, cette version devrait proposer une expérience relativement proche du titre original avec notamment la présence des sous-titres anglais.

Une édition physique limitée prévue sur Switch

D’après le compte Twitter AllGamesDelta, s’il sera visiblement uniquement vendu au format dématérialisé sur les plateformes de Sony et de Microsoft, des éditions physiques du jeu sont prévues sur celle de Nintendo : une standard au prix de 29,99$ et une limitée à 2000 exemplaires contre la somme de 39,99$. Cette dernière comprendra le T-RPG, son manuel, sa bande originale sur CD et un boîtier collector numéroté.

Les précommandes débuteront ce jeudi 22 avril à 17h sur le site de Play-Asia.