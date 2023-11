Pour donner de la voix à votre avatar

Ce brevet est assez intéressant puisqu’il repose sur une technologie qui permettrait aux joueurs et aux joueuses de doubler directement des personnages. Imaginez pouvoir donner votre propre voix à votre avatar dans un jeu, afin qu’il soit vraiment à votre image pour que l’identification soit encore plus forte. Encore faut-il aimer entendre sa voix, surtout sur un personnage en 3D.

C’est sur cette drôle d’idée qu’EA a enquêté, en statuant d’abord sur le fait que cela était possible auparavant, mais qu’il faudra des heures des contenus audio et de ligne de texte pour synthétiser une voix. Le brevet avait pour but d’accélérer cela de manière drastique, avec une plus petite quantité d’échantillons sonores qui seraient couplés à un synthétiseur de voix. Il serait aussi possible de mieux capter le ton et les émotions employées, tout comme de taper ses propres lignes de texte pour les doubler ensuite (ce qui, on l’imagine, serait modéré d’une façon ou d’une autre).

Ce qui n’est pas sans rappeler ce que l’intelligence artificielle est capable de produire aujourd’hui, ainsi que toutes les dérives que cela peut engendrer, notamment sur les métiers du doublage qui sont menacés par l’émergence de cette technologie. Il faut croire qu’EA avait de l’avance ici, même si rien ne prouve que l’éditeur compte se servir un jour de cette technologie.