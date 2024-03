EA Sports FC 24 est le jeu le plus vendu en France en 2023

Le marché des consoles en augmentation

On constate tout d’abord que chez nous, le marché des ventes de consoles est en nette hausse par rapport à 2022 (+24,1 % de chiffres d’affaires et +72 % de ventes de consoles), ce qui s’explique par le retour à la normale des stocks de PS5 et Xbox Series après les pénuries mondiales. Avec cette hausse, c’est tout le chiffre d’affaire du jeu vidéo en France qui est réhaussé puisqu’il atteint 61 milliards d’euros, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année 2020, qui était pourtant celle de la pandémie.

Autre chiffre intéressant, celui du dématérialisé, qui montre lui aussi une nette augmentation. Si l’on prend en compte toutes les ventes côté software, le chiffre d’affaire réalisé par le numérique (737 millions d’euros) est plus important que celui des jeux physiques (614 millions d’euros).

En s’intéressant aux ventes de jeux, en prenant en compte uniquement le nombre de jeux vendus ainsi qu’en prenant en compte le dématérialisé et le physique, c’est EA Sports FC 24 qui arrive en tête. Notons en revanche que les chiffres dématérialisés de Nintendo sont toujours obscurs et que Zelda: Tears of the Kingdom n’est pas loin, puisqu’en physique uniquement, c’est bien lui le jeu le plus vendu en France en 2023. Le podium est naturellement complété par Hogwarts Legacy.

Voici le top 20 des jeux les plus vendus (en volume) en physique et en dématérialisé en France en 2023 :

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Zelda: Tears of the Kingdom Super Mario Bros Wonder Call of Duty: Modern Warfare 3 FIFA 23 Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Marvel’s Spider-Man 2 Assassin’s Creed Mirage Minecraft Edition Switch Gran Turismo 7 Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars Jedi: Survivor Diablo IV Red Dead Redemption 2 The Crew Motorfest Grand Theft Auto Online NBA 2k24 Animal Crossing : New Horizons

Vous pouvez retrouver l’ensemble du rapport du SELL sur le site officiel, avec des tas d’informations sur le secteur du jeu mobile en hausse (+14,8 %), l’âge moyen des joueurs et des joueuses, et bien d’autres données.