EA Motive dément être au travail sur un nouveau jeu d’action Star Wars

Alors que Star Wars Squadrons vient de sortir il y a un petit mois, EA Motive est déjà en train de plancher sur son prochain projet. Et alors qu’une offre d’emploi désignait clairement un nouveau jeu d’action dans l’univers de Star Wars de la part du studio, il semblerait que tout cela soit une erreur.

Due to human error (hey, it happens!) we’ve seen a lot of speculation. While we’re not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we’re up to! https://t.co/u6oJewebUN

— Motive Montreal (@MotiveMontreal) November 4, 2020