Dragon Ball Z : Des accessoires à collectionner !

Animé culte issu de la série de mangas « Dragon Ball » d’Akira Toriyama qui a connu ses heures de gloire, notamment chez les enfants, préados, voire les adultes, Dragon Ball Z fait suite à l’animé Dragon Ball et se déroule 5 ans après le mariage de Chichi et de Son Goku, désormais parents de Son Gohan. Ce chef-d’œuvre tire son épingle du jeu grâce aux personnages aussi charismatiques que surpuissants ainsi qu’aux combats épiques et sensationnels qui ont bel et bien été mis en valeur au cours de ses 291 épisodes.

Un point tout particulier qui a fait le charme de Dragon Ball Z et qui lui a même permis d’influencer bien d’autres animés tient au niveau du concept de « Super Saiyan » ainsi que les différents stades de transformation qui en découlent qui ont rapidement fait partie intégrante de la série. Tout a commencé avec Son Goku, lorsque son meilleur ami Krilin fut tué par Freezer. Après, tous les autres Saiyans ont, eux aussi, entamé le pas, dont Vegeta, Son Gohan, Trunks, Son Goten…

Alors, vous aussi, vous avez grandi avec Son Goku et sa bande et vous êtes un fan invétéré de cette série ? Découvrez dans cet article les différents accessoires à travers lesquels vous pouvez assumer fièrement et sans complexe votre passion.

Craquez pour les figurines Dragon Ball Z

Les figurines constituent sans doute le produit dérivé le plus apprécié des amoureux de la série Dragon Ball Z et disposer de toute une collection fait partie de leurs rêves. Ce rêve est d’ailleurs facile à réaliser puisque lorsqu’il est question de figurines issues toutes droit de l’univers d’Akira Toriyama, l’embarras de choix est le maître-mot. Il y en a d’ailleurs pour tous les goûts et tous les budgets. Alors, si vous désirez créer une collection digne de ce nom, vous aurez le choix parmi de nombreuses figurines Dragon Ball Z, allant des « Funko Pop » qui sont très tendance actuellement aux figurines articulées très réalistes.

Si les Funko Pop ont de plus en plus le vent en poupe, c’est parce qu’elles sont toutes mignonnes les unes que les autres. Elles ont de plus ce détail qui fait « mouche » et qui les rend bien entendu craquantes, mais tout en restant fidèles aux personnes qu’elles illustrent.

Peu importe votre choix, vous trouverez dans les boutiques spécialisées, physiques ou online, pratiquement tous les personnages emblématiques de la série en mode figurines. Parmi ces incontournables, on cite entre autres Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Son Goten, Trunks, Piccolo, Krilin, Yamcha, Ten Shin Han, Chichi, Bulma, Mr Satan, Videl, C-16, C-17, C-18, Broli, Freezer, Cell, Nappa, Majin Boo, Bibidi, Dabra, Raditz, Majin Vegeta, Commando Ginyu et sa bande, Bojack… Notez que les transformations de vos Saiyans préférés sont aussi disponibles en version figurines, mais également celles des méchants de la série, sans oublier les différentes fusions telles que Gogeta (Son Goku + Vegeta), Vegetto (fusion de Son Goku et de Vegeta grâce aux Potaras), Gotenks (Trunks et Son Goten) et leurs transformations.

Certaines boutiques peuvent en outre vous proposer :

Ses super sets qui mettent en évidence une scène en particulier, par exemple le combat entre Son Goku en mode super Saiyan 2 et Majin Vegeta (Vegeta sous le contrôle de Bibidi), l’affrontement mythique entre Perfect Cell et Son Gohan en mode Super Saiyan 2, etc.

Des packs composés plusieurs personnages. Cette option se révèle financièrement intéressante puisqu’elle vous permet d’obtenir plusieurs figurines à la fois en un seul achat, et ce, à un prix concurrentiel.

Des figurines qui illustrent vos héros favoris en train d'exécuter leur technique secrète, comme Son Goku et son « Kamehameha» ou encore son « Genki Dama », Vegeta et son « Final Flash », Krilin et son « Kienzan », etc.

Plongez directement dans l’univers Dragon Ball Z grâce à des jeux vidéo

Ça y est, vous avez composé votre collection de figurines Dragon Ball Z, ou presque ! Vous pouvez désormais vous orienter vers les jeux vidéo DBZ, sur console et/ou sur PC. Fighter Z, Ultimate Tenkaichi, Xenoverse, Kinect, Ultimate Butôden, Budokai, Infinite World, Attack of the Saiyans, Origins…, plusieurs choix s’offrent à vous, mais en l’occurrence, nous allons surtout nous attarder sur un jeu en particulier qui vous permet de replonger avec nostalgie dans la série Dragon Ball Z et revivre les aventures explosives de Son Goku et ses amis, de l’arrivée Raditz, au combat final contre Kid Buu. Ce jeu n’est autre que Dragon Ball Z : Kakarot, un jeu d’action-RPG édité par Bandai Namco Entertainment sorti officiellement le 17 janvier 2020 et disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Windows.

Dans Dragon Ball Z : Kakarot, vous incarnez le héros légendaire Son Goku (Kakarot) et livrez des batailles intergalactiques contre les adversaires les plus féroces de l’univers Dragon Ball Z tels que Freezer, Cell, Majin Buu, Kid Buu, etc. Tout au long de votre aventure, vous serez amené à développer aussi bien vos compétences que votre niveau de puissance pour aller au bout de vos objectifs. Le jeu vous offre la possibilité de rencontrer les personnages emblématiques de la série et d’accomplir leurs quêtes.

À la clé, vous débloquerez de nouvelles aventures et découvrirez des récompenses cachées. Un autre avantage de Dragon Ball Z : Kakarot est qu’il vous permet de vous adonner à toute une panoplie d’activités comme pécher, chasser, cuisiner, apprendre à conduire, jouer au baseball, etc.

Enrichissez votre collection avec d’autres accessoires

Envie d’enrichir davantage votre collection Dragon Ball Z, qui est désormais composée de figurines et jeux vidéo ? Nous vous conseillons dans ce cas de craquer pour d’autres accessoires intéressants. Entre cartes Dragon Ball Z à collectionner, puzzles, jeux de société, jeux de cartes, protèges cartes, stickers, peluches interactives, jeux de voyage, porte-clé, mugs personnalisés, boîtes à cookies personnalisées, lampes personnalisées, maquettes à clipser, posters et tableaux avec vos personnages préférés…

Laissez-vous guider par vos envies et composez la collection de vos rêves. On peut ajouter à tout cela les mangas Dragon Ball Z à collectionner, ou encore les DVD (série et films) que vous pourrez visionner quand vous voulez.