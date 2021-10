Donnez le coup d’envoi sur FIFA 22 et découvrez Yara sur Far Cry 6 avec Eneba

Qu’est-ce que Eneba ? C’est la marketplace pour les joueurs qui se développe le plus rapidement. Depuis maintenant trois ans, nous cherchons à offrir les meilleurs prix et les tarifs les plus bas sur les clés de jeux vidéo, les cartes cadeaux, les devises in-game, les abonnements aux consoles et les abonnements pour les joueurs du monde entier. Du PC à la Nintendo Switch, nous apprécions toutes les plateformes !

Pendant ce temps, deux des jeux les plus attendus de la rentrée 2021 sont déjà arrivés ! Les encouragements retentissent dans les tribunes après avoir marqué le but de la victoire dans FIFA 22 et les rebelles prennent les armes pour libérer l’île de Yara du souverain despotique sur Far Cry 6. Est-ce que les supporters de football vous applaudissent ? Êtes-vous le fauteur de trouble qui se met en travers du chemin d’El Presidente ?

FIFA 22 – la nouvelle génération du football

Pour la 9ème génération de consoles, FIFA 22 arrive en fanfare. La technologie Hypermotion et l’apprentissage automatique permettent de générer plus de 4 000 nouvelles animations en temps réel à partir de 8,7 millions d’images, rendant les mouvements des joueurs plus fluides que jamais.

L’amélioration de l’IA tactique permet aux défenseurs de former des lignes défensives serrées. Il sera beaucoup plus difficile pour vos adversaires de percer votre défense mais, d’un autre côté, il en sera de même pour vous. Le jeu de FIFA 22 encourage et récompense le sens tactique et la patience. L’IA d’attaque fournira davantage de soutien lors des courses offensives, ce qui créera plus d’occasions de marquer un but décisif.

Dans le mode carrière, tout est question de personnalisation : vous allez pouvoir créer votre club, votre stade, choisir les chants, concevoir votre kit et même l’emblème. Et en parlant de personnalisation…

Bâtissez votre équipe de rêve

Cela ne fait aucun doute, jouer en tant que Juventus, AC Milan, Inter, Roma, Lazio, etc. est fantastique. Mais construire, gérer et célébrer la victoire avec l’équipe que vous avez créée de toutes pièces est une expérience bien différente. Le mode FIFA Ultimate Team vous permet de créer l’équipe de vos rêves. Utilisez les points FIFA pour acheter des packs de cartes FUT et constituer votre équipe. Atteignez le sommet du classement et devenez le champion ultime. Achetez FIFA 22 et les Points FIFA sur Eneba au meilleur prix.

Faites jaillir l’étincelle de la révolution dans Far Cry 6

En auditionnant pour Far Cry 3, la performance de Michael Mando a époustouflé les développeurs au point de créer le personnage de Vaas Montenegro spécifiquement pour Mando. Depuis le succès de Far Cry 3, Ubisoft a mis l’accent sur la création de méchants impressionnants et menaçants pour chaque nouveau volet de cette franchise à succès. Dans Far Cry 6, Anton Castillo, joué par Giancarlo Esposito de Breaking Bad, règne d’une main de fer sur l’île fictive de Yara.

Vous habitez Yara, alors cette fois, c’est différent ! Dans la plus pure tradition de Far Cry, découvrez la plus grande carte de la série à ce jour. Vous pouvez vous y aventurer discrètement ou armé jusqu’aux dents. Un énorme arsenal d’armes standard, de fortune et spéciales est mis à votre disposition. Grâce aux options de personnalisation, vous pourrez débloquer des avantages spéciaux et des modules qui vous permettront de prendre le dessus et de développer le style de jeu que vous préférez. Rien ne se mettra en travers de votre chemin pour libérer votre patrie du règne despotique d’El Presidente !

Bonne nouvelle pour ceux qui possèdent une PlayStation

La politique d’achat en magasin de Sony vous oblige à payer le prix de vente intégral. Ne vous en faites pas pour autant, chers adeptes de la PlayStation. Eneba a la solution ! Consultez nos offres sur les cartes cadeaux PSN. Avec Eneba, achetez des cartes-cadeaux moins chères et économisez votre argent si durement gagné. Alimentez votre compte et obtenez FIFA 22, Far Cry 6, voire les deux.

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par Eneba.