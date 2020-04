DJMAX Respect accueille deux DLC pour chacune de ses plateformes

Sorti en Europe sur PlayStation 4 en 2018 sous le nom de DJMAX Respect puis sur Steam il y a quelques semaines avec l’appellation DJMAX Respect V, le jeu de rythme de Neowiz va prochainement accueillir plusieurs DLC. Ces contenus additionnels, au nombre de quatre – deux par plateformes, apporteront pas mal de nouvelles musiques.

Une trentaine de musiques

La mouture PS4 accueillera donc les DLC « V Extension » et « Emotional Sense » avec 20 morceaux dans le premier et 8 dans le second, tandis que la déclinaison Steam aura droit aux contenus « Trilogy » et « Groove Coaster » qui contiennent respectivement 20 et 10 pistes. Le tout sort en décalé puisque sur la console de Sony, les deux packs seront disponibles le 16 avril tandis que les joueurs PC pourront mettre la main dessus dès le 14 avril.

Voici le détail de chaque pack :

V Extension (PS4) – 24.99€

“welcome to the space (feat. Jisun)”

“NANAIRO”

“Never Die”

“Lost Temple”

“Lisrim”

“Maharajah -fenomeno edition-“

“FIGHT NIGHT (feat. Calyae)”

“BLACK GOLD”

“Vile Requiem”

“Attack”

“WONDER $LOT 777”

“Do it”

“Fancy Night”

“Space Challenger”

“Kensei”

“Remember Me”

“Misty Er’A”

“Lost Serenity”

“Move Yourself”

“Dream it”

Emotional Sense (PS4) – 9.99€

“Knowledge System”

“Yo! Max!”

“Cosmic Elevator”

“Space of Soul”

“Real Over Drive”

“Feel”

“Urban Night”

“Super Lovely”

Trilogy (PC) – 14.99€

Trilogy “Memory of Wind” “Catch You” “Mind Control” “My Jealousy” “NB Girls” “Someday” “STOP” “Streetlight” “Talk! Talk!” “The One” “Ventilator” “ZET” “For Seasons ~Air Guitar Mix~” “A Lie ~Deep Inside Mix~” “Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~” “Get Out ~Hip Noodle Mix~” “sO mUCH iN LUV ~Melodic Twisted Mix~” “Syriana ~Blast Wave Mix~” “Yo Creo Que Si ~Live House Version~” “Your Own Miracle ~Disco House Mix~”

Respect (Musique originale) “Nevermind – Paul Bazooka”



Groove Coaster (PC) – 14.99€

“Black MInD”

“Good Night, Bad Luck”

“Got more raves?”

“Groove Prayer”

“HB-axeleration”

“Marry me, Nightmare”

“ouroboros -twin stroke of the end-“

“OVER THE NIGHT”

“Satisfiction”

“Warrior”

Rappelons que le jeu est disponible sur PC et PlayStation 4.