Disney+ va augmenter ses prix et proposer une formule avec publicités, tout savoir

L’inflation ne touche pas que PlayStation et sa PS5. Il fallait s’y attendre, la crise actuelle touche aussi d’autres secteurs du divertissement et les plateformes de SVOD profitent de cette excuse pour rehausser un peu leurs tarifs. On a récemment pu le voir avec Apple TV+ ou encore Netflix, et c’est maintenant au tour de Disney+ de connaitre sa deuxième augmentation majeure de prix. Histoire de contrebalancer cela, le géant américain compte lui aussi mettre en place un abonnement qui comportera des publicités. On vous explique tout ici.

Quels sont les nouveaux tarifs de Disney+ ?

Avec le catalogue de Disney+ qui continue à se remplir, majoritairement à l’aide de séries Star Wars et Marvel jusqu’à l’indigestion, Disney pense qu’il s’agit du bon moment pour revoir un peu sa gamme de prix et se positionner sur des paliers proches de ceux de ces concurrents, Netflix en ligne de mire. Le service de SVOD pourra compter sur des séries comme la saison 3 de The Mandalorian, la saison 2 de Loki ou encore l’arrivée du film événement Avalonia, l’étrange voyage directement sur la plateforme pour attirer du monde.

Tout d’abord, la hausse du prix de l’abonnement de Disney+ n’a pour l’instant été annoncée qu’aux Etats-Unis. Et si on dit pour l’instant, c’est parce que l’on est certain que cette hausse va aussi arriver en Europe, surtout lorsque l’on sait à quel point l’euro est aujourd’hui faible face au dollar. Dès le 8 décembre, l’abonnement à Disney+ passera de 7,99$ à 10,99$ par mois aux Etats-Unis. Une sacrée hausse qui va aussi se répercuter sur l’abonnement annuel, qui est pour le moment affiché à 79,99$. Pour l’instant, on ignore encore quand cette hausse arrivera en Europe et en France, mais elle ne devrait pas tarder. Et avec la différence entre le dollar et l’euro actuellement, autant vous dire que la note risque d’être un peu salée chez nous si Disney se comporte comme Sony.

Un abonnement avec publicité

De plus, un nouvel abonnement va voir le jour, qui sera sans doute sujet à controverses. Comme Netflix, Disney+ s’apprête à lancer un abonnement comprenant des publicités. Celui-ci sera tarifé 7,99$ aux Etats-Unis, et arrivera lui aussi le 8 décembre.

On ne connait pas encore les détails de cet abonnement et on ignore si les publicités seront aussi fréquentes que sur l’abonnement de Netflix (4 à 5 minutes de publicité par heure), mais on espère que non étant donné que le prix de cet abonnement semble être déjà bien cher. Aucune information n’a été donnée concernant son arrivée en France, mais là encore, pas de mystère, on imagine que Disney prépare tout cela.

Comment éviter la hausse de prix de Disney+ ?

Pour éviter de payer plein pot ce nouveau tarif, l’abonnement à l’année (avec le tarif actuel en vigueur) est donc plus que jamais recommandable. En vous abonnant maintenant, ou dès que le nouveau tarif européen sera annoncé, vous aurez un an de répit à l’ancien tarif et vous pourrez ainsi économiser une somme considérable. Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site officiel de Disney+ afin de souscrire à un abonnement annuel (tout en nous soutenant au passage puisque chaque inscription permet de très légèrement amortir nos frais).