Dimps : Le studio japonais de Takashi Nishiyama (Street Fighter, Fatal Fury) va développer un jeu de boxe en partenariat avec le magazine The Ring

Un roster original au programme

Pour celles et ceux se demandant pourquoi c’est Dimps qui planche sur ce projet, il est important de rappeler que l’entreprise basée à Osaka a déjà collaboré sur de nombreux jeux de combat par le passé, à l’image des Dragon Ball Z Budokai, Dragon Ball Xenoverse, Street Fighter IV et V, ainsi que Soulcalibur VI. De plus, elle est dirigée par Takashi Nishiyama, le papa de Street Fighter et Fatal Fury. Celui-ci a également contribué à la création de la franchise The King of Fighters à l’époque où il travaillait chez SNK dans les années 90. Avec un tel CV, pas étonnant que le média américain se soit tourné vers cette société pour imaginer un nouveau jeu de boxe.

Together with legendary Japanese video game designer Takashi Nishiyama, The Ring is proud to announce a forthcoming boxing game featuring original characters. This strategic partnership marries The Ring’s unmatched authority in boxing with game developer Dimps’ decades-long… pic.twitter.com/uQDfW9OKrb — Ring Magazine (@ringmagazine) May 5, 2025

Malheureusement, il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir davantage à son sujet. Sa conception n’étant que sur le point de commencer, cette production ne dispose d’aucune fenêtre ni plateforme(s) de lancement. D’ailleurs, même son titre nous est inconnu. Pour le moment, nous savons seulement qu’elle souhaite intégrer un roster composé de « personnages originaux ». A suivre.