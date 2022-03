Des mugs à l’effigie de vos personnages préférés !

Quoi de plus fun que de retrouver ses personnages de jeux vidéo favoris dans des objets du quotidien ? Cela rappelle les longues parties de jeu partagées en ligne et rajoute une touche originale aux journées passées à la maison, entre amis, ou même au travail. Que vous soyez fan de Genshin Impact, Pokemon, ou encore Animal Crossing, vous pouvez créer des mugs personnalisés, et nombre d’autres objets à l’effigie de vos personnages préférés et l’univers où ils évoluent.

Genshin Impact

Ce monde fantastique offre la possibilité de développer des visuels très originaux mettant en scène les personnages du jeu. Dans le Monde Teyvat, l’action se joue via le personnage du voyageur / voyageuse dont l’origine est inconnue. En effet, un frère et une sœur se retrouvent séparés par une Déesse, et au cours de l’aventure les joueurs auront la possibilité de rencontrer plusieurs autres personnages aux personnalités différentes.

Comme chaque joueur peut contrôler jusqu’à quatre de ses personnages à la fois, vous pouvez représenter différents personnages sur des mugs différents que vous pourrez utiliser chaque jour de la semaine.

Pokemon

Le grand classique des jeux vidéo permet un large choix de personnages à représenter sur les mugs personnalisés. Envie de voir votre Pokemon favoris sur votre tasse de café du matin ? Lequel préférez-vous : Bulbizarre ? Herbizarre ? Florizarre … Dracaufeu ? Peut-être aimeriez-vous plutôt créer des tasses à l’effigie de Sacha, Ondine, Pierre ou encore Jessie… A vous de piocher dans la longue liste des personnages de ce jeu culte et de construire des visuels accrocheurs qui représentent l’âme du jeu.

Si vous avez la pokémania, vous pouvez développer toute une ligne de mugs mettant à l’honneur tous vos personnages favoris. Pour les passionnés, vous pouvez imaginer développer un visuel graphique comprenant votre propre photo et votre / vos pokémon(s) préféré(s). Le plus important est d’user d’originalité afin de développer un visuel que vous aimeriez voir au quotidien, sur votre tasse de café.

Animal Crossing

L’univers Animal Crossing, grâce au mode de vie “village”, permet de représenter votre avatar dans des situations diverses du quotidien. Vous pouvez imaginer un mug personnalisé reprenant les activités que vous pratiquez dans le jeu (pêche, jardinage, etc). Vous pouvez également représenter les personnages emblématiques du jeu sur vos mugs : Que ça soit Tom Nook, Cousette et Layette, Kéké Laglisse… ou encore M. Resetti, vous avez un large choix de personnages à représenter.

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par le partenaire.