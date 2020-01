Des extraits d’une série Star Wars annulée refont surface

Avant « The Mandalorian » de Disney, Star Wars prévoyait déjà de se décliner en série télévisée. George Lucas avait en effet annoncé en 2005 Star Wars : UnderWorld. Malheureusement, à cause de coûts trop exorbitants, le projet fut annulé. Toutefois, le plus intéressant dans cette histoire, c’est que cette adaptation serait liée à un jeu Star Wars également annulé.

Une série connectée à « Star Wars 1313 » ?

La nouvelle nous vient du site Polygon, qui nous apprend que deux vidéos, montrant des extraits et un making-of, de Star Wars : Underworld auraient été dénichées sur la page Vimeo de Stargate Studios qui produisait l’adaptation en partenariat avec Lucasfilm. Selon une interview de George Lucas en 2011, 50 scripts étaient déjà bouclés.

Vous pouvez dès à présent observer ces extraits sur Youtube, on peut ainsi y voir des premières images très encourageantes, surtout pour l’époque malgré une fusillade quelque peu nanardesque. La série devait se dérouler dans les bas-fonds de Coruscant après les événements suivant l’Ordre 66 comme un certain Star Wars Jedi : Fallen Order. Il était question de dénicher les plans d’un croiseur interstellaire de l’empire.

Le plus surprenant est que l’on apprend par la même occasion que Star Wars : UnderWorld était intimement lié au fameux jeu Star Wars 1313 qui fut lui-aussi annulé en 2013. Bien que l’on puisse regretter que cette série n’ait jamais vu le jour, on peut se consoler avec l’arrivée prochaine de Disney + chez nous qui nous promet déjà une série centrée sur Obi-Wan Kenobi ainsi qu’un Spin Off à Rogue One qui partage d’ailleurs quelques similitudes avec Underworld.