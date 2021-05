Demon Skin fixe sa date de sortie au 30 septembre prochain sur consoles

Sorti très récemment sur PC, Demon Skin va bientôt avoir droit à des versions consoles supplémentaires. Le titre de Ludus Future et Buka Entertainment (Darkestville Castle) a dévoilé un nouveau trailer dans lequel on apprend la date de lancement des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Une nouveau personnage en plus

Vous pourrez donc retrouver Demon Skin sur consoles dès le 30 septembre prochain si l’on en croit cette vidéo. Cette dernière permet également de redécouvrir un peu de gameplays pour ce hack’n slash en 2D, qui nous place dans le peau d’un démon (vous l’avez ?), ou plutôt d’un humain qui se retrouve possédé par une énergie mystérieuse.

Le studio nous annonce en plus de cela que ces versions consoles vont avoir droit à un nouveau personnage jouable qui permettra d’explorer ce qui se déroule avant le début du jeu. Et bonne nouvelle pour les joueurs PC, vous pourrez vous aussi avoir accès à ce contenu gratuitement et ce dès le mois de juin. Le patch 1.0007 est d’ailleurs disponible pour cette version, avec un patch note à consulter sur Steam.