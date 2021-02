Le dessin animé DC Super Hero Girls va avoir droit à son jeu sur Switch

Lors du Nintendo Direct, les femmes de l’univers DC ont eu droit à leur moment de gloire avec un tout nouveau jeu annoncé sur switch avec DC Super Hero Girls : Teen Power. Il est adapté du dessin animé du même et sortira cette année.

Les héroïnes veillent sur Metropolis

DC Super Hero Girls : Teen Power est un jeu d’action/aventure où vous incarnez les célères héroïnes de DC Comics telles que Wonder Woman, Supergirl ou encore Batgirl. Votre rôle sera de protéger la ville de Métropolis contre des super vilaines également bien connues (Harley Quinn, Catwoman, et Star Sapphire). Chacune dispose de capacités uniques comme l’amazone avec son lasso, Supergirl avec sa force hors du commun, et Barbara Gordon (Alias Batgirl donc) qui pourra utiliser tout un tas de gadgets.

A côté de cette vie de super héroïnes, elles vont également devoir gérer leur quotidien d’adolescente notamment en prenant des clichés via le mode photo pour les poster sur le réseau social « Superstapost ».

DC Super Hero Girls : Teen Power sortira le 4 juin prochain sur Switch.