Comment fixer son écran en hauteur ?

Placer son écran sur un meuble est bien devenu ringard, depuis qu’il est juste possible de le fixer au mur. Il faut reconnaitre qu’un écran fixé est nettement plus attrayant et ajoute une touche de classe spéciale à votre intérieur. Toutefois, il faut considérer un certain nombre de facteurs avant de se décider à fixer sa TV. À quelle hauteur la placer et comment s’y prendre ? Voici nos conseils pour vous aider à parfaitement fixer votre TV.

À quelle hauteur placer sa TV ?

Il est difficile de définir une hauteur standard à laquelle il faut fixer son écran puisque divers facteurs entrent en jeu. Néanmoins, il existe quelques astuces simples et logiques pour bien disposer son écran sur support tv mural orientable ou autres. Il faut considérer entre autres les dimensions de l’écran ou encore s’assurer du confort visuel par le test du regard.

Le confort visuel

Placer son écran en hauteur implique que vous aurez à souvent incliner votre tête vers l’arrière pour avoir une meilleure vue. Vous devez donc parvenir à trouver la hauteur idéale qui vous offre la meilleure aisance. Vous devez par exemple prendre en compte la taille de l’écran ou encore la distance vous séparant de lui. Ces différentes données vous renseigneront quant à la hauteur adéquate. Aussi, vous pouvez faire un simple test en vous asseyant confortablement en direction de l’endroit où sera posée votre TV. L’endroit où vos yeux se posent instinctivement sans efforts, est la hauteur idéale pour fixer votre TV.

Les dimensions de l’écran

Considérer les dimensions de l’écran est une astuce recommandée par les experts. La première étape consiste d’abord à prendre les mesures de la hauteur de l’écran. Puis, il faut l’accrocher afin que la grande partie de l’ensemble soit à la portée globale de votre regard. C’est la meilleure position pour ne pas fatiguer vos yeux en profitant de votre TV. Il est important de respecter ces consignes sinon vous vous exposez à des problèmes de douleurs au dos ou aux cervicales. Ne négligez donc pas cette étape puisqu’une fois fixé, l’écran y restera un long moment. Privilégiez toujours votre santé et bien-être.

Avec quoi fixer sa TV ?

Il existe différents systèmes de fixation pour votre écran, chacun présentant ses spécificités. Il s’agit du support inclinable, du support fixe et du support orientable. Le support inclinable, comme son nom l’indique, offre la possibilité à son utilisateur de le corriger à tout moment. La fixation de l’écran à une position donnée n’est en effet pas définitive et peut être modifiée à tout instant. Le support fixe de son côté est le total opposé de la fixation précédemment évoquée, car il est inchangeable. Sa fixation est définitive, c’est-à-dire ne peut plus être modifiée, mais présente l’avantage d’être facile à installer et presque invisible. Enfin, le support orientable est le dernier que l’on retrouve sur le marché. Il est pratique dans sa fonction et offre la possibilité à son utilisateur de tourner l’écran pour disposer d’une meilleure vue. Il ne peut pas être autant tourné que la fixation inclinable, mais peut être facilement modifié selon l’assise de l’utilisateur.

Photo de Max Vakhtbovych provenant de Pexels