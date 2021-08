Comme des millions d’autres joueurs vous avez envie de vous adonner aux joies du gaming ? Pour que votre expérience soit optimale, il vous faudra d’abord vous doter du matériel adéquat. Un setup gaming professionnel vous permettra de profiter de longues heures de jeu dans un confort optimal tout en améliorant vos performances. Du clavier à la chaise ergonomique, voici les éléments essentiels pour vous constituer l’espace gaming parfait :

L’élément essentiel : un bon ordinateur

Les jeux les plus populaires sont généralement très gourmands côté performances. Pour pouvoir jouer aux jeux de votre choix, vous devrez vous doter d’un ordinateur puissant. Les trois éléments principaux sont la carte graphique, le processeur et la RAM. Utilisez des sites comparatifs et assurez-vous que l’ordinateur de votre choix est en mesure de faire tourner les jeux qui vous plaisent.

La chaise ergonomique : le meilleur ami du gamer

On ne voit pas les heures défiler quand on joue à ses jeux favoris. Pour que les longues heures de jeu n’abîment pas votre dos, il est impératif d’investir dans une chaise ergonomique. Ces chaises sont conçues pour que vous puissiez rester assis pendant de longues heures dans un confort optimal.

Optez pour un clavier orienté gaming

Le clavier a deux utilités pour le gaming : vous permettre d’utiliser les différentes actions et compétences proposées par le jeu, et communiquer avec les autres joueurs. Choisissez un clavier spécialisé pour le gaming : ils permettent de créer des raccourcis personnalisés, et parfois d’interchanger les touches. Ils sont de plus conçus de sorte à ménager vos poignets et vous éviter la tendinite. Un clavier gaming vous permettra ainsi d’être plus performant et de protéger vos articulations.

Ne pas négliger l’importance d’avoir une bonne souris

De la même manière, une souris gaming est avantageuse tant au niveau du confort que des performances. Une souris adaptée au jeu vous offrira une réactivité hors pair pour plus de fluidité en jeu. De plus, leur forme est conçue de sorte que votre poignet repose sans effort. Tout setup gaming professionnel implique une souris spécialement conçue pour le jeu.

Choisissez un bon casque audio pour vos sessions multijoueur

Le casque gaming vous permettra de profiter de tous les environnements sonores de vos jeux, mais également de communiquer avec les autres joueurs. Il doit donc idéalement être équipé d’un micro avec une qualité de restitution suffisante pour que vous soyez compris aisément. Veillez également à choisir un modèle de casque léger : vous porterez votre casque audio pendant de longues heures, pensez donc à ménager vos cervicales.

Personnalisez votre espace avec une décoration à votre image

Enfin, la décoration est la touche finale de tout setup gaming professionnel. Ici, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient. Des figurines à l’effigie de vos personnages préférés, des bandeaux LED pour créer une atmosphère lumineuse originale ou encore des posters avec des citations inspirantes pour garder un esprit de gagnant : choisir une décoration qui vous ressemble renforcera significativement votre plaisir en jeu.

Ces différents éléments réunis, vous obtiendrez un setup gaming digne d’un joueur professionnel. Il ne vous restera plus qu’à vous adonner à votre passion !

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par le partenaire.