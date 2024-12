Commandos: Origins : Le prochain opus de la saga de jeux de stratégie en temps réel ne sortira qu’en mars 2025 sur PC et consoles

Dans un long message publié sur le site officiel de Kalypso Media, les développeurs ont indiqué avoir pris cette décision en raison des nombreux retours des joueurs et des joueuses effectués dans le cadre de la bêta fermée organisée en septembre et/ou après avoir testé la démo déployée en octobre. Gameplay, système de loot, comportement de l’IA, conception de l’interface utilisateur, optimisation des performances… ils ont reconnu qu’il y avait encore beaucoup de travail à fournir avant de pouvoir commercialiser la production dans de bonnes conditions, ce qui nécessite logiquement davantage de temps afin qu’il soit réalisé correctement.

