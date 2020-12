Bons plans high-tech sur Shop-VIP

La dernière ligne droite est entamée avant les fêtes de fin d’année. Le confinement à peine allégé, le Black Friday passé, ce sont à la fois le temps et les bonnes affaires qui peuvent paraître manquer avant l’échéance de Noël. Heureusement, les possibilités sont encore là grâce aux nombreuses opportunités qu’offre le commerce en ligne, non seulement à longueur d’année, mais encore plus en vue des fêtes. Il existe bien des moyens de trouver son bonheur du moment : ici des sites de vente de produits reconditionnés, là des promotions variables sur des produits neufs, ailleurs des sites de ventes privées. Les concurrents se bousculent en lice et on peut craindre de se perdre un peu, tant l’internet est vaste et les plateformes commerciales nombreuses.

Parmi les multiples options, celle des sites de vente privée peut particulièrement retenir l’attention, car ils cumulent l’avantage de proposer des promotions tout au long de l’année avec celui d’y adjoindre les promotions supplémentaires de la période du Black Friday, augmentant ainsi les probabilités pour l’internaute de dénicher des perles rares, comme on s’en convainc par exemple en parcourant la vitrine publique (accessible aux non abonnés) d’un site comme shop vip avec ses remises pouvant atteindre 80%.

Les possibilités sont donc nombreuses et permettent encore de trouver bien des occasions de faire plaisir et de se faire plaisir. Il suffit de chiner, de fureter et surtout de comparer pour être certain de repérer de bonnes affaires et de pouvoir combler ses aspirations sans pour autant dépenser plus qu’on ne voudrait. L’e-commerce est, de toute façon, désormais assez largement entré dans les mœurs et chacun pratique volontiers le shopping en ligne, surtout les personnes les plus habituées des activités connectées, à commencer par les gamers, qui ont depuis longtemps l’habitude de chercher leurs bonnes affaires en naviguant entre les divers sites marchands.

Pour ce qui est de la diversité des produits et des offres, les sites de ventes privées présentent là aussi un avantage en ce qu’ils touchent à plusieurs domaines et proposent un très large choix, allant de l’électroménager au high-tech en passant par le matériel audio ou vidéo, ce qui favorise également les trouvailles. Ils sont notamment une mine d’or pour les amateurs de high-tech et jeux vidéo, puisqu’on y propose le plus souvent beaucoup d’accessoires connectés et de matériel de gaming tels que des casques avec ou sans micro, des souris ou des claviers de jeu, des haut-parleurs, etc.

Ce site repose sur un principe d’abonnement payant, sur la base duquel il devient possible d’accéder à leurs promotions. On ne parle pas de vente « privée » pour rien… Qu’à cela ne tienne : le commerce en ligne ayant le vent en poupe pour les raisons sanitaires que l’on sait, les plateformes s’adaptent et redoublent d’efforts pour mettre en valeur leurs stocks et leurs offres, quitte à ouvrir leurs portes plus grand qu’à l’accoutumée, dans l’espoir de convaincre l’internaute de prendre le temps de découvrir leurs promotions.

Exemple typique de cette adaptation aux aspirations du public, ce shop exclu offre la possibilité de s’inscrire puis de se rétracter à moindre frais : en lieu et place d’un abonnement mensuel ou trimestriel (respectivement à 29,90 euros et 75 euros), il propose une période d’essai de 72 heures à 1 euro. Pour en bénéficier, il suffit de souscrire un abonnement classique puis de se désabonner avant l’échéance.

Pendant ce temps, on dispose de tous les avantages offerts aux membres permanents du site avec un accès à l’ensemble des offres et la livraison gratuite sans minimum d’achat. L’investissement est donc aussi surprenant que alléchant, puisqu’il sera amorti dès le premier achat : c’est donc là aussi que la diversité des stocks de ce type de site ne peut que rassurer, tant elle promet de trouver au moins un produit et une promotion qui fassent son propre bonheur ou celui d’un proche.