Un écran PC Samsung 24 pouces IPS avec un casque gamer JBL offert à seulement 119,99 €

Le Black Friday se rapproche et il faut dire que certaines enseignes, il a déjà commencé. Après la Black Week, il faut croire que l’on est entré dans le Black Month, ce qui peut paraître assez ridicule tout en enlevant le côté évènementiel du Black Friday. Mais bon, on dira que le point positif dans tout cela est la possibilité de mettre la main sur des bons plans pendant une plus large période, et en ce début du mois de novembre, on peut repérer une jolie offre chez Boulanger pour toutes celles et ceux qui recherchent un écran.