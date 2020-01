Bon plan : Les dragons à l’honneur sur GOG (Baldur’s Gate, Dragon Age…)

Régulièrement, le site revendeur GOG.Com propose des promotions sur son catalogue. Parfois, les réductions ne sont pas forcément alléchantes, mais à certaines reprises, c’est une excellente occasion d’acheter des titres que l’on ne voulait pas prendre à plein tarif. Si vous aimez les RPG, notamment ceux avec des dragons, peut-être que vous allez trouver votre bonheur.

Les dragons en tête de liste

La promotion de mi-semaine met ainsi à l’honneur les jeux qui disposent de dragons. Chouette thématique, qui permet de retrouver des licences comme Baldur’s Gate ou encore Dungeons. On vous fait une petite sélection :

La liste complète est disponible à cette adresse et propose moult DLC et bande-son disponibles pour les jeux listés plus haut.