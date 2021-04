Blu : Présentation d’un metroidvania indépendant en campagne de financement sur Kickstarter

Si vous êtes à l’affut de nouveaux projets indépendants qui ont du potentiel, Blu est peut-être celui qui vous convaincra d’investir sur sa campagne actuellement en cours sur Kickstarter. Voici une petite présentation de ce titre.

She’s Blu Dabadee…

Blu est un metroidvania développé par le français Damian Robinet. De ses propres mots, le jeu s’inspire entre autres du roguevania Dead Cells et de la licence Prince of Persia. Blu est une jeune gardienne ressemblant à une kunoichi qui va devoir restaurer le royaume de Talca corrompu par des ténèbres. Elle pourra compter sur ses différentes capacités de femme ninja pour venir à bout de nombreux dangers qui croiseront sa route.

La campagne Kickstarter de Blu a démarré le 6 avril dernier et il vous reste encore 11 jours pour supporter le projet si le cœur vous en dit. A ce jour, le titre a récolté 16247€ pour un objectif final demandant 18000€. Afin de vous convaincre, une démo est proposée gratuitement sur Steam. On peut donc s’attendre à une expérience dynamique en 2D où l’on doit résoudre de nombreux puzzles tout en affrontant une tripotée ennemis. Blu pourra manier des tas d’armes et de sorts pour vaincre tout ceux qui croiseront sa route, sans oublier les esquives qui feront intervenir vos reflexes.

Blu est prévu pour sortir en 2022 sur PC, PS4, Xbox One, et Switch.