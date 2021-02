Blizzard Arcade Collection s’annonce avec trois jeux rétros

La cérémonie d’ouverture de la BlizzConline a commencé avec un brin de nostalgie (et beaucoup de « ok boomer » dans les chat) avec l’annonce de Blizzard Arcade Collection. Malheureusement la surprise n’est pas vraiment là puisqu’il avait déjà fuité quelques heures avant l’évènement.

Trois jeux rétros avant l’âge d’or de Blizzard

Blizzard Arcade Collection inclue trois jeux datant d’une trentaines d’années qui éveilleront de bons souvenirs chez certains : The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne.

Le titre est disponible dés aujourd’hui sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour 19.99€. La Blizzard Arcade Collection est inclus sans coût supplémentaire sur PC dans la « Collection Celebration ». Vous pourrez profiter de ces trois jeux dans leurs versions originales ou via leurs Definitive Editions contenant de nombreux ajouts pour s’accoutumer avec la modernité : remappage des touches, la fonction rembobinage de 10 secondes, et la possibilité de sauvegarder n’importe où.

Une nouvelle section sera ajouté dans le menu pour observer des concept arts, des assets de développement, des interviews et bien d’autres choses. Dernière chose, tous les jeux présents seront bien évidemment en français.

Blizzard Arcade Collection est disponible dés aujourd’hui sur PC, PS4, Xbox One et Switch.