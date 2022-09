Black Witchcraft : L’action-RPG n’arrivera finalement que le 27 septembre sur PC

Teasé pour la toute première fois en février 2015, Black Witchcraft commence sérieusement à se faire attendre et, malheureusement pour les fans d’action-RPG en 2D, il faudra se montrer encore un peu patient pour pouvoir y jouer. Initialement prévu pour être disponible sur PC via Steam d’ici quelques jours, le 8 septembre plus précisément, la sortie du projet du studio sud-coréen QuattroGear et de l’éditeur CREST a finalement été repoussée au 27 septembre prochain.

Un report de dernière minute pour peaufiner le jeu au maximum

Comme le rapporte Gematsu, ce report surprise a été jugé nécessaire pour effectuer des améliorations de dernière minute à l’expérience de jeu afin que celle-ci soit peaufinée au maximum au lancement.

Pour rappel, ce titre prendra place dans un univers gothique où nous y incarnerons Ligeia. Après un long sommeil, cette sorcière légendaire doit infiltrer une demeure maudite peuplée de démons afin de mettre fin à la folie d’un certain Roderick Usher et ainsi empêcher la résurrection de la terrible et puissante sorcière Lenore.

Rendez-vous à la fin du mois pour découvrir ce que nous réserve Black Witchcraft sur PC. Notez que le jeu arrivera également à une date inconnue sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.