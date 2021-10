Dovetail Games, studio réputé pour ses nombreuses simulations, nous sort aujourd’hui Bassmaster Fishing 2022, une simulation de pêche, qui est disponible sur consoles et PC. Réputés pour Fishing Sim World ou encore Train Sim World, les développeurs nous emmènent cette fois-ci sur les eaux.

Et on a même du battle royale

Jeu vidéo sous licence officielle, Bassmaster Fishing 2022 est une simulation de pêche qui demandera aux joueurs et joueuses de faire les meilleures prises. Disponible ce 28 octobre, le titre nous propose de pêcher à travers différents recoins, tout en retrouvant 10 pêcheurs professionnels, et notamment Scott Martin, star du jeu, et Hank Cherry, double vainqueur en titre de la compétition Bassmaster Classic.

Il est possible d’opter pour un visage connu ou créer son propre personnage et au programme, de la pêche de bar à travers les eaux calmes du lac Chickamauga, la rivière St. Johns Palatka ou encore le Veterans Memorial Bridge en Floride. On nous promet huit sites recrées avec fidélité.

Parmi les modes de jeu, on y retrouve les College Series, mode carrière où il faut gravir les échelons, ou encore du multijoueur avec le mode Freedom Fishing, pour faire de la pêche tranquille. Et si vous aimez la compétition, il est aussi possible de se lancer dans Bassmaster Royale, un simili-mode Battle Royale, où il faut être le dernier joueur à pêcher.

Bassmaster Fishing 2022 est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et est compris dans le Xbox Game Pass. Il est disponible au prix de 34.99€ pour l’édition standard et 39.99€ pour la deluxe, le tout, uniquement en dématérialisé.