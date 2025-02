Avant le lancement de la Switch 2, Nintendo annonce la fin des points or My Nintendo

Les bons pour jeux ne seront d’ailleurs pas valables pour les jeux Switch 2

Les points or My Nintendo étaient des jetons que vous pouviez collecter en achetant des jeux, afin de vous constituer un petit portefeuille virtuel vous laissant ensuite faire des achats sur le Nintendo eShop. Il fallait sacrément économiser pour acheter un nouveau jeu avec des points or, mais avoir cette possibilité restait plaisant. Nintendo a cependant décidé de mettre fin au programme dès le 25 mars prochain, date à laquelle vous ne recevrez plus de points or My Nintendo pour vos achats. Vous ne pourrez plus non plus entrer de codes pour en obtenir, et vous aurez ensuite 12 mois au maximum pour dépenser vos points :

« Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois. Les points or obtenus jusqu’au 24 mars inclus peuvent être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions jusqu’à leur expiration, et ce même après la fin de la distribution des points or. »

Nintendo n’a pas donné d’explications concernant l’arrêt de ce service, mais puisque celui-ci prendra fin une semaine avant le Nintendo Direct de la Switch 2, on comprend que c’est l’arrivée de cette console qui change tout.

Reste à savoir si un programme similaire sera mis en place pour combler ce vide, en sachant qu’il ne s’agit là pas du seul service à changer. Les bons pour jeux Nintendo Switch, que l’on pouvait acheter via le Nintendo Switch Online, ne seront pas valables pour acheter des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2. De quoi laisser craindre que ceux-ci seront certainement plus chers que les jeux Nintendo Switch d’aujourd’hui.