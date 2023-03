Atlas Fallen : Focus repousse son action-RPG au 10 août prochain

Il n’aura fallu que quelques jours à Deck13 et à Focus Entertainment pour changer d’avis. Le studio et l’éditeur ont annoncé il y a peu de temps la date de sortie d’Atlas Fallen, un action-RPG ambitieux qui allait malheureusement être coincé entre deux mastodontes s’il s’obstinait à sortir durant le mois de mai. Focus nous apprend aujourd’hui que les plans ont finalement changé, puisque le jeu est repoussé de quelques mois, au 10 août prochain.

Une sage décision

Pour justifier ce report, l’équipe derrière le projet indique juste vouloir prendre son temps pour préparer la meilleure version possible du jeu, surtout après avoir appris des retours de la presse (notre aperçu est d’ailleurs disponible).

Mais on peut aussi comprendre qu’après réflexion, sortir le jeu à quelques jours d’intervalle du prochain Zelda n’était définitivement pas une bonne idée, sans parler des grosses sorties qui arrivent aussi dans le courant du mois de juin. Le mois d’août est généralement bien plus calme, laissant une chance au titre d’attirer plus facilement l’attention.

Le jeu devrait refaire parler de lui « au début de l’été », comprenez durant la période de l’E3 2023, ou plutôt du Summer Game Fest étant donné que le salon californien est en sursis.

Atlas Fallen sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.