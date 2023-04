ASUS ROG Ally : La console portable de luxe sortira en mai et dévoile plus d’informations

Quand sortira la ASUS ROG Ally ?

On ne la voyait pas sortir si tôt, malgré le fait qu’ASUS s’amusait à teaser une date assez proche. Si vous en avez les moyens, vous pourrez très prochainement mettre les mains sur cette console car la ROG Ally sortira le 11 mai prochain. Ce qui veut donc dire que les précommandes mondiales devraient ouvrir d’ici très peu de temps.

L'attente est presque terminée, le rideau va bientôt se lever. Bientôt, nous dévoilerons tout : la fiche technique complète, la disponibilité et le prix de notre console portable ! RDV le 11 mai à 16h 👉 https://t.co/jKe4cEmiWQ#ROG #ROGALLY #playALLYourgames — ROG France (@ASUS_ROG_FR) April 25, 2023

Toujours beaucoup d’interrogations

Les retours de la presse ont tout d’abord permis de confirmer que la machine embarque une puce AMD Ryzen Z1 Extreme dernier cri, qui rassure forcément du côté des performances de la console, mais qui inquiète également en ce qui concerne la batterie et le prix de la ROG Ally.

PC Gamer souligne également qu’ASUS semble avoir fait de gros efforts concernant la régulation de la température, qui peut vite monter avec une telle technologie. On ignore encore la fiche technique précise de la machine, mais fait tourner les derniers jeux avec 16 Go de RAM, un écran 1080p de 120 Hz et une AMD Ryzen Z1 fait forcément chauffer les composants, mais cela ne semble pas être le cas ici.

Le site souligne également qu’il reste à voir comment la console fonctionne avec l’environnement Windows 11, contrairement à un Steam Deck plus centré sur le jeu. Le logiciel ROG Armoury Crate devrait être là pour simplifier les choses avec des fenêtres claires pour accéder aux différents réglages ou à vos jeux, comme le souligne la prise en main du côté de nos confrères de Frandroid.

Oui, mais le prix dans tout ça ?

Tout comme le mystère de la batterie, le prix interroge forcément. Cette technologie a un coût et nous permet d’affirmer que le prix de la ROG Ally devrait logiquement être supérieur au Steam Deck.

Cependant, ASUS affirme aujourd’hui que la machine ne dépassera pas les 1 000 dollars. Une barre symbolique qui serait effectivement difficile à avaler pour les consommateurs, mais le choix des mots nous laisse craindre un prix aux alentours des 900 €. ASUS ne veut pas en dire plus pour le moment et on espère avoir un bonne surprise de ce côté-là. Rendez-vous dans quelques jours pour en savoir plus.