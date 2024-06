Arcane : Une nouvelle affiche pour la saison 2 de la série de Netflix, qui sera diffusée en novembre prochain

Au rayon des adaptations de jeux vidéo réussies, on parle souvent de Super Mario Bros, The Last of Us, Fallout, Resident Evil et tant d’autres, mais c’est oublier l’immense carton d’Arcane. La série League of Legends a su marquer le public en 2021 avec sa première saison et se prépare à revenir dans une nouvelle fournée d’épisodes d’ici peu de temps. Avant d’en voir un peu plus sur cette saison 2 avec un trailer qui ne devrait plus trop tarder, Netflix nous laisse découvrir une nouvelle affiche.