Arcane : Un artbook making-of sera bientôt disponible pour la série tirée de l’univers de League of Legends

Avec plusieurs éditions au programme

The Art and Making of Arcane s’attardera aussi bien sur la première saison d’Arcane que sur la seconde, avec des tas d’illustrations inédites en son sein et des entretiens exclusifs avec celles et ceux qui ont conçu la série chez le studio Fortiche. Il s’agira donc plus qu’un simple artbook, même s’il remplira aussi ce rôle à merveille en dévoilant des concept-arts des personnages et des décors.

En plus de la version standard, deux autres éditions sont également au programme (mais en anglais), avec le contenu suivant :

L’édition Portfolio

The Art and Making of Arcane avec une couverture variante exclusive

Un schéma technique en édition spéciale

Un livret exclusif de 8 pages sur la Fête du progrès

Une carte de tarot d’Arcane, choisie aléatoirement parmi quatre créations somptueuses

Un disque vinyle avec 22 chansons qui accompagnaient la saison 1 d’Arcane dans un emballage exclusif à l’édition Portfolio

Un portfolio deluxe cartonné contenant quatre tirages de dessins de la production d’Arcane imprimés en couleurs vives sur un papier de qualité musée

L’édition Artefact

The Art and Making of Arcane avec une couverture variante, un coffret et deux dépliants intérieurs exclusifs à l’édition Artefact, limitée à seulement 1 000 exemplaires

Deux magnifiques statuettes serre-livres d’environ 22 cm de haut, en polyrésine peinte à la main, représentant Vi et Jinx

Deux affiches : l’affiche de Jinx de l’édition Standard et une affiche exclusive pour l’édition Artefact

Trois schémas techniques : les deux schémas des éditions Standard et Portfolio, plus un schéma exclusif à l’édition Artefact

Un livret exclusif de 8 pages sur la Fête du progrès

Les quatre somptueuses cartes de tarot d’Arcane

Un disque vinyle avec 22 chansons qui accompagnaient la saison 1 d’Arcane dans un emballage exclusif à l’édition Artefact

Un portfolio de six tirages d’art choisis à la main : les quatre de l’édition Portfolio, plus deux tirages exclusifs à l’édition Artefact

Un insert signé par Christian Linke, Alex Yee, Arnaud Delord, Bart Maunoury, Jérôme Combe et Pascal Charrue, numéroté individuellement de 1 à 1 000

Un certificat d’authenticité

En réalité, il existe encore une autre version du livre, avec la Jinxed Edition. Celle-ci sera limitée à seulement 40 exemplaires dans le monde et pour l’obtenir, il faudra simplement compter sur votre chance. Il suffira de commander l’édition Artefact, dont 40 exemplaires seront modifiés et seront donc exclusives.

Quand sortira The Art and Making of Arcane ?

Cet ouvrage est édité par Insight Editions à l’international, mais il sera bien traduit en français chez Mana Books qui va s’occuper de la distribution chez nous. Du moins, uniquement pour la version classique du livre, qui sortira le 31 décembre dans les pays anglophones (la date française reste encore à confirmer).