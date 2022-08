5 conseils pour protéger ton PC de jeu contre les attaques de pirates

Le PC a beaucoup d’avantages sur les consoles lorsqu’il s’agit de jouer, mais il est aussi plus vulnérable. En dehors des pièces qu’il faut fréquemment remplacer pour faire tourner les jeux les plus récents et les plus gourmands en ressources, il faut aussi prendre part aux cyberattaques qui peuvent ruiner votre machine. Ces derniers temps, les cibles des pirates se dirigent de plus en plus vers les joueurs et les joueuses, en s’infiltrant dans les communautés les plus actives, que ce soit Fortnite, Apex Legends et bien d’autres, et utilisent des canaux de diffusion tels que Discord pour tenter de propager leurs virus. Voici donc 5 conseils à prendre en compte pour protéger efficacement votre PC contre ces attaques.

Avoir un bon antivirus

C’est évidemment la base. On ne conçoit plus utiliser un PC aujourd’hui sans avoir un antivirus performant, qui va vous protéger des intrusions et des virus que vous pourrez télécharger par inadvertance. Ne pensez pas pour autant que cela suffise à vous mettre à l’abri de toutes les attaques. Un antivirus performant n’est pas infaillible, et vous ne pourrez pas contrer toutes les attaques des hackeurs, qui sont aujourd’hui de plus en plus malins pour contourner ces logiciels. Avoir un bon antivirus est donc la base, mais il faut compléter cela par d’autres protections. Pensez aussi à adopter un bon pare-feu tout en nettoyant régulièrement votre PC avec un anti-malware.

Prendre un VPN

On pense souvent à prendre un VPN pour profiter des séries d’un catalogue étranger, que ce soit sur Netflix ou Disney+, mais il faut aussi savoir que les VPN peuvent faire office de protection supplémentaire sur Internet. Ils permettent déjà de cacher vos données, notamment quand vous utilisez un réseau public qui n’est pas bien sécurisé.

Installer un VPN Avira permet de masquer votre activité sur Internet, et éviter que les pirates suivent votre parcours et s’en servent pour accéder à vos données personnelles. C’est un service qui s’ajoute à la longue liste des avantages des VPN, qui protègent votre anonymat et vous mettent à l’abri aussi bien des pirates que des annonceurs.

Utilisez des mots de passe complexes

Cela va de soi, mais pensez à ne pas utiliser le même mot de passe sur vos différents comptes de jeux. Les hacks de comptes sont très fréquent sur les jeux les plus populaires, alors pensez à en changer entre chaque jeu, et assez régulièrement pour éviter toute attaque.

Créez des mots de passe longs, en combinant chiffres, lettres, minuscules, majuscules et ponctuation afin d’éviter de rendre la tâche facile aux hackers. N’hésitez pas à utiliser la double authentification lorsque c’est possible pour ajouter encore plus de sécurité.

Ne cliquez pas sur n’importe quel lien

Il vous est déjà certainement arrivé de tomber sur des liens suspicieux dans vos serveurs Discord préférés ou sur quelques réseaux sociaux. Que ce soit pour obtenir des primo-gemmes gratuites dans Genshin Impact ou des V-bucks dans Fortnite, ces liens font tout pour vous tenter en vous promettant moult récompenses.

Notez bien qu’en dehors des opérations spéciales des studios et éditeurs, ces promesses de récompenses sont complétement fausses et n’ont que pour but de récolter vos données et de vous rendre vulnérable à une attaque. Vérifiez donc bien chaque lien en regardant le nom de domaine, la source, et ses canaux de diffusions.

Mettez à jour votre logiciel

Plus le temps passe, plus les hackeurs trouvent les faiblesses de Windows. Des mises à jour avec des correctifs sont souvent déployées pour faire face à cela, et supprimer les éventuelles vulnérabilités de votre logiciel PC. Il ne faut donc pas hésiter à faire toutes les mises à jour récentes afin d’être le moins sujet à ces attaques.