.45 Parabellum Bloodhound, le nouveau projet de Sukeban Games (Va-11 Hall-A) sort de l’ombre

Parasite Bellum

Derrière ces termes, se cache en réalité un système de combat ouvertement inspiré par celui présent dans Parasite Eve (1998), jeu et licence marquante de la PS1 dont l’ambiance et le système de combat participaient grandement à la singularité du titre développé par SquareSoft. Une influence revendiquée par le co-créateur de .45 Parabellum Bloodhound, Christopher « kiririn51 » Ortiz, également en charge du scénario. Cela étant dit, l’artiste insiste sur le fait que la comparaison avec le jeu de Square se limite à cette strate du game design.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Parasite Eve et son gameplay, il s’agit d’un système de combat permettant de se déplacer et d’esquiver les attaques ennemis en temps réel pendant qu’une jauge de vitesse se remplit. Dans le même ordre d’idée que la jauge ATB dans Crisis Core, une fois pleine le personnage est en capacité d’agir et, évidemment, la vitesse va dépendre de statistiques. La subtilité qui renvoie explicitement à P.E c’est l’arrêt du temps et l’apparition d’un dôme de visée à l’écran pour planifier son offensive. Davantage de précisions et de visuels sur le site officiel.

Du côté de l’intrigue, nous savons encore peu de chose, si ce n’est que l’héroïne s’appelle Reila Mikazuchi. C’est une mercenaire en perdition, ses heures de gloire étant révolues, mais qui va tenter de reprendre sa vie en main. Se déroulant dans un univers futuriste à l’esthétique très rétro, .45 Parabellum Bloodhound promet des rencontres intéressantes, des secrets à dénicher, ainsi que des combats de boss pour ponctuer l’aventure.

Une grande partie des visuels du soft est laissée au soin de l’artiste Megendoll, déjà à l’œuvre sur la licence Va-11 Hall-A, au même titre que le compositeur Juneji lui aussi de nouveau présent. Sachez également que seules les localisations en espagnol, anglais et japonais sont prévues lors de la sortie du jeu. Aucune date n’est d’ailleurs confirmée pour le moment. Sukeban Games nous invite à être présent sur leur chaîne Youtube le 19 juillet afin de découvrir le trailer officiel.

Enfin, celles et ceux qui se trouveront dans la région de Kyoto les 19, 20 et 21 juillet auront l’opportunité de découvrir le premier chapitre du jeu durant le BitSummit Drift. Cependant, Sukeban Games précise sur son site que la démo ne sera pas exploitée par la suite, ni accessible en dehors de l’événement, la priorité étant la finalisation de .45 Parabellum Bloodhound, toujours en développement à l’heure actuelle. Il faudra se montrer patient.