Parce que l’on sait qu’il y a de nombreux amoureux du jeu de rôle parmi nos lecteurs, et que c’est un genre qui se prête particulièrement bien aux vacances, c’est à lui que nous allons nous intéresser aujourd’hui. En dénombrant quelques très bons RPG qui méritent toute votre attention, et dont le prix tout doux ne sera un frein pour aucun budget, même le plus serré. On ne prétend pas posséder la science infuse, comme dirait l’autre, mais une chose est sûre, il n’y a pas la moindre mauvaise pioche parmi ces quelques titres.

Des titres aux aspects et aux sous-genres différents, lorgnant tantôt vers le Tactical, tantôt sur l’action, et même sur du sport, pourquoi pas. Autrement dit, des expériences uniques qui, si elles ne sont pas vendues plein pot, n’en demeurent pas moins fort intéressantes et solides. Vous ne trouverez ici que des jeux vendus en dessous de 20 euros. Quoi qu’il en soit, on espère sincèrement que vous trouverez votre bonheur parmi cette petite liste. Et si ce n’est pas le cas, on vous invite évidemment à nous partager vos suggestions dans les commentaires.

Note : Cette liste n’est pas exhaustive, et n’a pas pour vocation à l’être. Elle vise à proposer un catalogue subjectif de jeux, tous bons, affichés en dessous de 20 euros sur le Nintendo eShop.

Dragon Quest – 4,99 euros

On débute ce guide d’achat avec le classico-classique saint des saints Dragon Quest. Un titre imaginé par Enix, un développeur japonais qui s’associera, dans les années 90, à Square, géniteur de Final Fantasy. Comme cette franchise mondialement connue et appréciée, Dragon Quest est toujours bien envie, préparant ses nouvelles aventures dans le secret le plus total, tandis qu’un certain Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres prépare son arrivée pour la fin d’année, et qu’un remake du troisième opus est en développement. En attendant toutes ces futures pépites, ça ne vous dit pas de découvrir le premier épisode ?

Alors évidemment, c’est tout de suite plus compliqué de se lancer dans cette aventure que dans Dragon Quest XI. On fait face à un jeu rudimentaire, ce qui est valable pour tous les aspects de son aventure, des graphismes au scénario, en passant par les combats. Nonobstant, que cela ne vous empêche pas de vous lancer dedans, car malgré tout, ce premier volet demeure assez solide, et il est très intéressant de constater le chemin qu’a parcouru la franchise depuis. Un titre qu’on recommande surtout à ceux qui aiment le jeu de rôle old school, brut, et qui seront donc plus disposés à faire quelques concessions pour apprécier cette grande aventure qui a quelques rides.

Phantasy Star – 6,99 euros

Autre franchise, mais même combat ! Il est néanmoins possible que, ce coup-ci, vous n’ayez jamais entendu parler du jeu de SEGA. Il faut comprendre que Phantasy Star a plus ou moins disparu des radars, malheureusement, ne vivotant désormais qu’au travers de Phantasy Star Online 2. Pas de nouvel épisode en solo depuis… eh bien depuis une éternité, puisque cela date de la Mega Drive… Dommage, car cette franchise un peu particulière, imaginée par le géant japonais dans l’optique de concurrencer Dragon Quest, et s’inspirant fortement de Star Wars, avait de grosses qualités à faire valoir. Notamment un univers très riche.

Univers que Phantasy Star premier du nom dépeint avec une certains justesse, malheureusement exclusivement en anglais, c’est un fait indéniable. Alors évidemment, sur le plan visuel, ça a pas mal vieilli, là encore. Néanmoins, on tient là encore un jeu culte, qui malgré ses rides a encore quelque chose à raconter, et dont le système de combat demeure efficace encore aujourd’hui. Reste qu’il vaut mieux ne pas être allergique aux dungeon scrawler, car tous les donjons se déroulent en vue FPS, à la manière des premiers Shin Megami Tensei (notamment). Ce qui peut en perturber certains. Là encore, une expérience à réserver à ceux qui aiment le RPG nippon à l’ancienne.

Biomotor Unitron – 7,99 euros

Toujours dans la gamme rétro, mais cette fois-ci dans un registre un brin différent, abordons un jeu qui est particulièrement méconnu dans nos contrées, notamment parce que sa console de sortie n’est pas ce que l’on peut appeler un carton. La Neo Geo Pocket Color, de son petit nom, sortie chez nous en 1999, à une époque où Nintendo dominait complètement le marché de la console portable… et trêve de suspense, la console de SNK, entreprise japonaise, n’a absolument rien pu faire face au plombier moustachu et sa clique. Ainsi, on connaît peu la Neo Geo Pocket et encore moins les jeux qui lui sont exclusifs.

Faut-il pour autant passer à côté de Biomotor Unitron aujourd’hui, alors qu’il est disponible sur Nintendo Switch ? Voilà une question à laquelle vous répondrez tout seul ! Car il s’agit d’un jeu bien rétro, bien pixelisé, qui conserve certes le charme de l’ancien, et fait beaucoup penser aux Pokémon de la Game Boy Color, mais ne plaira évidemment pas à tout le monde. D’ailleurs, non content d’emprunter un visuel très similaire, Biomotor Unitron reprend aussi le système de combat de la série de Game Freak, tout en ayant ses petites particularités. Comme une customisation assez intéressante de son robot. Un titre étrange, mais loin d’être dénué d’intérêt !

Cat Quest – 12,99 euros

Vous êtes plutôt team doggo, ou team chat ? Non pas que cela nous intéresse particulièrement de le savoir, mais on est tous plutôt enclin à en apprécier un des deux plus que l’autre non ? Enfin, ne nous égarons pas ! Le fait est que si vous êtes plutôt portés sur les félins, alors Cat Quest devrait vous plaire. Parce que c’est une aventure quasi-exclusivement composée de chats, pour commencer, mais aussi parce que vous en incarnez un, et qu’il est à croquer ! Mais un bon protagoniste ne fait pas un bon jeu, vous le savez aussi bien que nous, et heureusement, Cat Quest propose bien plus que cela.

Pour commencer, le titre est un Open World au design très agréable à l’œil, regorgeant de quêtes et de monstres à défaire. Il vous propose de partir à l’aventure après que la sœur de votre protagoniste se soit fait enlever par un mystérieux mage. En chemin, vous allez devoir vous frotter à différents challenges, notamment de gigantesques dragons. Notez que s’il est très sympathique et que sa recette est bien huilée, Cat Quest fait néanmoins dans la simplicité. Il n’est pas bien difficile, ne propose pas une profondeur de jeu extraordinaire, et se termine en peu de temps. Néanmoins, c’est une aventure très divertissante, qu’il serait dommage de bouder pour ces simples raisons. Surtout qu’il existe une version physique regroupant les deux premiers volets à quelques piécettes en plus.

Star Wars : Knights of the Old Republic – 12,99 euros

On ne va pas vous faire l’offense de vous présenter Star Wars, cette franchise mondialement connue qui aura été adaptée un nombre incalculable de fois en jeu vidéo. D’un côté, on a eu de la stratégie sur PC, ainsi que de la simulation de vol, avec une palanquée de titres parfois bons, parfois dispensables. De l’autre, Star Wars s’est essayé à l’action, avec les Battlefront, Republic Commando, ou même The Force Unleashed. Mais si vous êtes un fan de la première heure, alors vous savez très certainement que les géniteurs de l’excellente série Mass Effect, ont avant cela accouché de ce qui reste encore aujourd’hui l’une des expériences les plus complètes dans l’univers de Georges Lucas !

Star Wars : Knights of the Old Republic, c’est une histoire captivante, une progression qui vous mènera à choisir de quel côté de la force vous souhaitez pencher, des combats stratégiques et complets, une richesse de jeu impressionnante… bref, c’est un jeu profond, distillant par-dessus le marché une quantité de références ahurissante, histoire d’en donner pour leur argent aux fans de la franchise. Alors certes, il a pris un coup de vieux sur le plan visuel, au même titre que sa suite, tout aussi intéressante. Mais à ce prix-là, si vous aimez Star Wars, ce serait criminel de passer à côté, à fortiori sur Nintendo Switch, qui vous permet de l’emporter partout !

Bastion – 12,99 euros

Bastion est un jeu de rôle et d’action développé par Supergiant Games. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il s’agit du studio à l’origine d’un jeu qui a fait sensation en 2020, j’ai nommé Hadès. Bien avant cela, cette entreprise indépendante, basée en Californie, a publié plusieurs petits jeux, ne déméritant pas vis à vis de leur petit frère. Avec Bastion, on retrouve une bonne partie de ce qui fait le sel de Hadès. Pour commencer, un aspect visuel léché, avec un style reconnaissable entre mille, le tout axé sur une vue du dessus efficace, qui permet à l’action de toujours demeurer claire. Et cela tombe bien, car de l’action, il y en a beaucoup !

Alors pourquoi choisir Bastion plutôt qu’un autre ? Parce que cet Action-RPG, lorgnant du côté du hack’n’slash (sans l’aspect loot à outrance) s’offre un gameplay bien huilé et plutôt jouissif. Qu’il est charmant sur le plan visuel, et agréable à l’oreille, notamment grâce à un narrateur, qui suivra le joueur tout le long de son aventure, pour le gratifier de sa voix suave. C’est un concept. Parce que Bastion est drôle et bien écrit. Et enfin, parce que malgré une durée de vie un peu maigre en ligne droite, le jeu de Supergiant Games s’offre un New Game + bien senti. Le tout pour un prix tout doux, qui ne fera de mal à aucun porte-monnaie.

Undertale – 14,99 euros

Celui-ci est un peu particulier. Si vous aimez le genre, vous avez forcément déjà entendu son nom, et y avez peut-être même joué. Il faut dire qu’il a fait grand bruit, et est même devenu assez culte. Undertale est un jeu de rôle indépendant, fortement inspiré de la franchise Mother, et plus précisément de son second épisode que vous connaissez peut-être sous le nom Earthbound. Des jeux un peu niche, auxquels l’Europe n’a jamais vraiment eu droit, excepté, concernant le deuxième volet, sur Console Virtuelle (Wii / Wii U / 3DS). Mais ne nous égarons pas !

Imaginé et développé en grande partie par Toby Fox, Undertale c’est un jeu au visuel très rétro, au format d’image vieillot (4/3), qui arrive pourtant à faire des merveilles grâce à son Pixel Art aux petits oignons. Mais surtout, c’est une expérience singulière, qui vous laisse le choix entre tuer tous vos opposants, comme dans un RPG classique, ou les épargner. Ce qui changera drastiquement la façon dont les personnages se référeront à vous, et vous mènera à des fins complètement différentes. Notez qu’en plus d’un système de combat dépaysant, Undertale est par ailleurs extrêmement bien écrit. Le seul hic, c’est que cette version Switch est intégralement en anglais.

Golf Story – 14,99 euros

Connaissez-vous Camelot ? Non, pas le château ! On parle ici d’un studio de développement qui a longtemps œuvré sur une excellente série de jeux de rôles tactiques, Shining Force, avant de mettre sur pieds les RPG les plus cultes de la Game Boy Advance, Golden Sun et sa suite. Ça y est, ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien figurez vous que, non contents d’être à l’origine de ces deux excellents jeux de rôle, les japonais de chez Camelot ont aussi planché sur nombre de jeux Mario ayant pour thème le sport. On les retrouve sur les derniers Mario Tennis Aces et Mario Golf : Super Rush, mais pas seulement, puisqu’ils sont aussi à l’origine des épisodes Game Boy et Game Boy Advance, qui intégraient à l’époque une grosse composante RPG.

Des jeux dont les membres de Sidebar Games se sont fortement inspirés pour réaliser leur bien nommé Golf Story. Sur le plan visuel pour commencer, puisque le titre est en vue du dessus et souffle un agréable vent old school. Mais pas que, puisqu’il intègre des mécaniques de jeu de rôle. Ainsi, s’il est bien question de golf, et de sa pratique, on trouve aussi tout un système d’expérience, d’équipement, des quêtes annexes, et il sera question d’exploration. Non content d’être joli et de s’offrir un gameplay solide, Golf Story est aussi particulièrement bien écrit, et l’humour y est omniprésent. Là encore, dommage qu’il ne soit disponible qu’en anglais…

Chroma Squad – 14,99 euros

Si comme beaucoup de nos lecteurs vous avez la trentaine, ou un peu moins, alors vous avez forcément vu passer à la télévision, au cours de votre enfance, du Super Sentai. Le terme ne vous dit peut-être rien, comme ça, mais si je vous dis Power Rangers, c’est tout de suite plus parlant ! Ce genre de format, mettant en scène des héros aux costumes bariolés, reconnaissables entre mille, nous vient tout droit du Japon, où il connaît une quantité ahurissante de versions et de dérivés. Eh bien figurez vous que quelqu’un a eu l’idée d’en faire un jeu vidéo qui mélange gestion basique et Tactical-RPG. Ça vous intrigue ?

Ce quelqu’un, c’est le développeur indépendant Behold Studios, basé au Brésil. Chroma Squad, de son petit nom, vous place aux commandes d’une ancienne troupe de comédiens / cascadeurs, qui n’en peuvent plus de leur job, et montent leur propre série télévisée. Vous allez alors devoir gérer quelques uns des aspects de ce nouveau show, mais surtout prendre part aux épisodes qui se déroulent sous la forme d’un Tactical-RPG en vue isométrique. Non seulement le jeu est drôle, mais il jouit en plus d’un design rétro très accrocheur, et d’une richesse insoupçonnable. Et pas besoin d’aimer le Super Sentai pour passer un bon moment, puisqu’on est clairement sur de la parodie.

Nexomon Extinction – 19,99 euros

Comme beaucoup d’autres joueurs, vous en avez peut-être marre de Pokémon. C’est parfaitement normal ! D’une part, parce que la franchise a gagné en facilité, ce qu’elle a perdu en intérêt pour les joueurs les plus matures. De l’autre, parce que Game Freak ne semble pas particulièrement concerné par les critiques émises par les fans de la première heure. Qu’à cela ne tienne, avec l’explosion du marché du jeu vidéo indépendant, on trouve aujourd’hui une palanquée de Pokémon-like très solides. Et parmi eux, un certain Nexomon Extinction, développé par le studio VEWO Interactive, un studio britannique.

Il s’agit de la seconde entrée pour la franchise Nexomon, mais on aurait tendance à vous conseiller de sauter le premier volet, qui s’avère beaucoup moins complet et réussi. Nexomon Extinction, quant à lui, est particulièrement solide dans son genre, et ne vous laissez pas avoir par notre test affichant une note relativement moyenne. En effet, le développeur a entendu les complaintes des joueurs, et a sorti, peu après le lancement du titre, une grosse mise à jour corrigeant un paquet de problèmes, et ajoutant même du contenu. Un véritable exemple à suivre en termes de suivi, que la concurrence en prenne de la graine !

Persona 3 Portable / Persona 4 Golden – 19,99 euros

On ne présente plus Persona, imaginé comme un spin-off à la très vaste franchise Shin Megami Tensei dont on ne compte plus les épisodes. C’est avec Persona 5 que le grand public va découvrir la série de Atlus, et la recette prend immédiatement chez les amoureux de jeu de rôle. Il faut dire que son histoire est captivante, ses mécaniques de gameplay particulièrement bien huilées, et ses personnages très attachants. Le tout est enrobé dans un visuel coloré, très inspiré par l’animation japonaise. Eh bien figurez-vous que ce cinquième volet n’a rien inventé, et que les deux précédents sont, eux aussi, de véritables classiques dans le genre.

Attention toutefois, car en ce qui concerne Persona 3 Portable, on perd une partie du charme de la série, puisque l’exploration du monde réel se fait via un menu. Quant aux dialogues, ils sont exclusivement représentés sous la forme de Visual Novel, ce qui peut rebuter. Mais ne vous y trompez pas, quel que soit l’opus que vous choisissez, il va falloir vous préparer à faire face à des systèmes de combat complexes, à des histoires finement écrites, à des personnages qui risquent de vous marquer durablement, et des durées de vie dans la moyenne très haute du genre. Bref, les deux titres sont très bons (même si on vous recommande en priorité Persona 4), et sont même disponibles en bundle.

Valkyria Chronicles – 19,99 euros

Si vous êtes amateur ou amatrice de Tactical-RPG, alors vous savez sûrement déjà que la Nintendo Switch en possède un catalogue plutôt impressionnant. Non contente de s’être offert deux très bons épisodes de la franchise Fire Emblem, elle compte aussi l’immanquable Tactics Ogre, son héritier spirituel Triangle Strategy, ou encore Langrisser 1 & 2, version remise aux goûts du jour des deux premiers opus de cette série partageant beaucoup de similitudes avec celle de Intelligent System. Bref, il y a de quoi faire. Mais connaissez vous Valkyria Chronicles ? Une licence un peu à part, dont le remaster du premier volet a atterri sur Switch, et est disponible à petit prix.

Valkyria Chronicles, c’est du Tactical-RPG dans lequel vous prenez les commandes de personnages aux designs résolument inspirés de l’animation japonaise, via une vue qui rappelle beaucoup le Third Person Shooter, vous plaçant directement au cœur de l’action. Non content d’être très agréable à regarder, et de tourner comme un charme sur Nintendo Switch, ce premier volet est aussi très solide dans ses mécaniques, s’offre un scénario particulièrement bien écrit, et dispose d’un contenu très satisfaisant. Le tout pour une durée de vie oscillant entre la trentaine et la cinquantaine d’heures selon votre manière de jouer. Un must have !

Child of Light – 19,99 euros

Quand on pense à Ubisoft, a fortiori à son département montréalais, difficile de ne pas avoir en tête la franchise Assassin’s Creed, mais aussi Far Cry, Watch Dogs et For Honor. Des expériences calibrées, certes reçues avec les honneur, mais faisant montre d’une organisation et de moyens financiers incommensurables. Alors évidemment, quand en 2014 sort un jeu développé par ce même studio, et édité par la maison mère, en France, s’affichant joyeusement comme une expérience indépendante, nombreux sont ceux à grincer des dents… Néanmoins, il faut reconnaître que derrière ce choix de présentation discutable, se cache en vérité un jeu aux qualités indéniables.

Parce que non seulement Child of Light est absolument superbe, mais qu’en plus il est terriblement bien écrit. S’offrant, par-dessus son aspect de conte de fées, un déroulé tout en vers qui détonne complètement dans le paysage vidéoludique. Ajoutez à cela un système de combat qui pioche allègrement dans ce que le RPG old school a fait de meilleur, et vous obtenez un très grand jeu. Auquel il est simplement difficile de ne pas reprocher sa durée de vie un peu courte, puisqu’on aimerait définitivement qu’il nous tienne plus longtemps dans ses griffes. Cela dit, il vaut absolument sa vingtaine d’euros, même neuf ans après sa sortie initiale.

Ys Origin – 19,99 euros

Si je vous dis Action-RPG, vous allez peut-être me répondre Secret of Mana, Tales of Symphonia, ou encore, pourquoi pas, The Witcher. Pourtant, ce serait oublier l’une des plus grosses séries du genre, ayant débuté sa carrière sur PC 88 au Japon (une machine complètement oubliée), avant de sortir partout dans le monde sur Master System, j’ai nommé Ys. Une franchise beaucoup plus niche chez nous, malheureusement, mais ne vous y trompez pas : malgré le fait qu’elle soit moins connue, elle ne démérite pas niveau qualité et intérêt. Notamment, parce que chacun de ses épisodes nous fait incarner un certain Adol Christin, que l’on va suivre dans une palanquée d’histoires différentes.

Enfin, tous les épisodes sauf un ! Ys Origin vous placera plutôt aux commandes de trois personnages parmi lesquels il vous faudra choisir au début de son aventure, proposant chacun un gameplay différent. Le titre a pour lui une prise en main immédiate ainsi que des combats particulièrement dynamiques et jouissifs. Il bénéficie aussi d’une histoire agréable à suivre, qui nécessitera de faire le jeu avec les trois protagonistes pour délier toutes ses subtilités. Une excellente pioche qui n’est, certes, pas excessivement longue en ligne droite, si vous ne le faites qu’une fois. Mais dont le potentiel de rejouabilité n’est pas à négliger ! Une version physique est également disponible, tarifiée un peu plus chère.

Anima : Gate of Memories – 19,99 euros

Si vous avez déjà entendu parler de la franchise Warhammer, alors vous savez très certainement qu’il s’agit, à l’origine, de jeux de plateau, dans lesquels le joueur possède ses propres figurines. Mais l’univers a tellement plu, qu’il s’agisse de l’original ou de Warhammer 40.000, qui délaisse la fantasy au profit de la science-fiction, que Games Workshop, société détentrice des droits, a rapidement mis en chantier une quantité impressionnante de jeux vidéo. Mais, saviez-vous que cette franchise un peu particulière n’était pas la seule dans ce cas précis ? Anima, jeu de rôle sur table imaginé par une entreprise espagnole, peut aussi se targuer d’un CV similaire.

Un CV qui compte néanmoins beaucoup moins de jeux vidéo que son collègue, mais ne démérite pas en termes d’univers. Car on est sur de la fantasy, là encore, s’inspirant très largement de ce que proposent d’autres licences colossales du genre, pour une tambouille qui a sa propre identité, autant sur le plan visuel qu’intellectuel. Deux jeux sont disponibles sur Nintendo Switch, Anima : Gate of Memories et sa suite, sous-titrée The Nameless Chronicles, et sont proposés tous deux à moins de vingt euros. Il s’agit de deux Action-RPG, certes pas aussi bien reçus que les opus de Ys, mais dont la profondeur et l’histoire demeurent solides.

Chrono Cross : The Radical Dreamer Edition – 19,99 euros

Si l’on vous demande quel est, à vos yeux, le plus grand jeu de rôle de tous les temps, il y a des chances pour que votre réponse soit un titre japonais. Pas parce qu’ils sont les seuls à en produire, loin s’en faut, mais parce que les nippons ont une maîtrise du genre qui force le respect. Sans eux, pas de Final Fantasy, de Dragon Quest, de Shin Megami Tensei ou même de Ys. Autrement dit, presque toutes les grosses licences du genre n’auraient jamais vu le jour si les japonais n’avaient jamais développé de RPG. Et justement, s’il ne fallait retenir qu’un jeu, certains pencheraient sans doute vers celui qui cristallise la quintessence d’une recette old school : Chrono Trigger.

Un jeu magistral, qui n’est malheureusement pas disponible sur Nintendo Switch. Contrairement à sa suite, Chrono Cross, qui sortait, l’an dernier, pour la première fois sur le territoire européen, via une version remasterisée disponible sur la console hybride. Le jeu n’est pas aussi culte que son prédécesseur, il faut dire ce qui est. Néanmoins, il serait dommage de le bouder pour ce simple état de fait. Car Chrono Cross propose une aventure prenante, des personnages fort bien écrits, le tout en français, avec un système de combat certes un peu mou, mais d’une profondeur passionnante. Le tout est même porté par une bande son absolument divine.

Final Fantasy VI / VII / VIII

Pour finir, difficile de ne pas évoquer l’éléphant dans la pièce : la Nintendo Switch propose pratiquement tous les Final Fantasy jusqu’au douzième volet. Alors bien sûr, tous ne sont pas aussi intéressants, et certains sont de toute façon vendus trop cher pour figurer dans cet article dédié aux jeux à moins de vingt euros. Néanmoins, s’il ne fallait en retenir que trois, alors il n’y aurait pas à hésiter. Final Fantasy VI est une valeur sûre de la Super Nintendo, revenue sur Switch dans une version remasterisée très agréable à l’œil, mettant une nouvelle lumière sur le scénario captivant de cet épisode au gameplay classique mais toujours aussi efficace. Il est vendu 17,99 euros.

On ne présente plus Final Fantasy VII, l’original, qui a carrément bouleversé l’industrie du jeu de rôle en permettant aux productions japonaises de gagner en popularité en Europe et en Amérique du Nord. Il est présent sur Nintendo Switch dans une version qui ne lui rend pas spécialement honneur, il est vrai, puisqu’il s’agit d’un portage de la version Android et iOS, dont le format d’image ne prend pas en charge le 16/9. Cela étant dit, le jeu demeure toujours aussi solide, avec une histoire intéressante, des personnages attachants, et un système de combat et d’équipement qui font le café. Le tout dans des décors dessinés à la main, qui font encore leur petit effet aujourd’hui. Il est affiché à 15,99 euros.

Pour finir, Final Fantasy VIII s’est offert une version remasterisée en 2019, qui est disponible elle aussi sur Nintendo Switch. Il ne s’agit pas du jeu le plus apprécié de la saga, on vous le concède aisément. Mais n’allez pas croire qu’il n’a pas une belle galerie de qualités à offrir pour autant. Parce qu’en plus de décors très agréables à l’œil, et d’une belle galerie de personnages, il dispose d’une histoire captivante, et d’un système d’invocations original, pour des combats dynamiques et efficaces. Bref, un très bon jeu de rôle, dont on regrettera uniquement, là encore, le format d’image… Il est affiché à 19,99 euros.