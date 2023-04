Accueil > Actualités > The Murder of Sonic the Hedgehog : Le vrai jeu visual novel façon poisson d’avril de Sega

En ce 1er avril, on reste forcément très prudents sur les informations qui doivent être relayées ou non, étant donné que certains studios sont des sacrés farceurs. Mais il y a aussi parfois des blagues qui aboutissent sur des vrais projets, en témoigne l’existence improbable de Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, un jeu parodique qui nous propose de draguer les tueurs en série du jeu Dead By Daylight. Et c’est justement le même cas de figure avec The Murder of Sonic the Hedgehog, un vrai jeu d’enquête sorti hier sur Steam qui a des allures de mauvaise farce, mais qui est bien réel.

Sega joue au Cluedo avec sa mascotte

Sega a pris tout le monde de court hier en sortant ce mystérieux The Murder of Sonic the Hedgehog, qui avait tout d’abord tout d’un poisson d’avril (le Japon étant passé au 1er avril plus tôt que nous). Mais il s’agit bien d’un vrai petit jeu, gratuit d’autant plus, qui est disponible sur Steam dès maintenant.

Dans ce spin-off complètement loufoque, Sonic est « assassiné » lors de l’anniversaire d’Amy en pleine croisière sur le Mirage Express. Le tout fait partie d’une immense murder-party, où les invités sont chargés de mener l’enquête pour découvrir le coupable. Vous devez mener l’enquête en compagnie de Tails en interrogeant les autres passagers que sont Knuckles et compagnie, tout en participant à quelques mini-jeux au passage.

Voilà une belle blague très élaborée que l’on aimerait voir plus souvent. Vous pouvez jouer dès maintenant à ce The Murder of Sonic the Hedgehog en téléchargeant le jeu sur Steam.