Test Souris sans-fil Gaming Trust Redex – Sobre et complète

Nouveau test de souris pour le fabricant Trust qui parvient toujours à proposer des produits de qualité avec des prix contenus vis-à-vis de la concurrence. C’est aujourd’hui le tour de la souris sans-fil Trust Redex (ou GXT 980) de passer sur le banc d’essai.

Packaging

Trust présente le produit dans un packaging avec des teintes assez sombres mais le visuel de la souris sur la face avant vient rappeler qu’il s’agit d’une souris sans-fil gaming. A l’arrière, ce sont les caractéristiques principales que l’on retrouve en mettant en avant ses qualités.

A l’intérieur, c’est du Trust tout craché. Pas de superflu, juste l’essentiel avec la souris qui est très bien protégée, son câble USB-C de recharge ainsi que ses guides de démarrage rapide et le feuillet de garantie.

On apprécie une nouvelle fois les efforts de la marque afin de limiter les déchets et les objets inutiles qu’on a l’habitude de recevoir (un sachet plastique par élément, des stickers qui resteront au fond de la boite…). D’autres grandes marques devraient prendre exemple afin de diminuer leur impact sur l’environnement.

Design

Nous sommes ici face à un produit tout à fait classique que l’on a l’habitude de voir dans les setups. Mais classique ne veut pas dire banal ou mauvais et on sent toute l’expérience de Trust dans la qualité de fabrication de cette Redex.

La souris dispose de 6 boutons (personnalisables) d’un clapet permettant l’accès à l’intérieur afin d’y ranger le dongle USB nécessaire à la connexion sans-fil, ainsi que d’une fine bande lumineuse ajoutant cette touche de couleur si appréciée de nos jours.

Les boutons présents sont on ne peut plus classique avec clic gauche/droit, boutons arrière/suivant qui tombent sous le pouce, molette crantée ainsi qu’un bouton central situé sous cette dernière afin de changer le profil des DPI à la volée.

En dessous, notons la présence de deux grands patins sur l’avant et l’arrière ainsi que deux switchs permettant de passer sur 3 positions et d’activer la RGB ou non. L’aspect général est plutôt réussi et la souris pourra aussi bien être utilisée dans un environnement gaming comme bureautique.

Difficile de déterminer quel type de plastique est utilisé pour la coque mais force est de constater que celle-ci prend plus facilement les traces de doigts que d’autres modèles que nous avons eu le loisir d’essayer.

Prise en main et confort d’utilisation

La prise en main de manière générale est assez agréable même si le confort peut se voir légèrement diminué pour les plus grandes mains. Les boutons tombent vraiment parfaitement sous les doigts pour un accès facile même si les boutons latéraux arrière/suivant sont très sensibles.

Il est arrivé plus d’une fois que ceux-ci soient activés alors qu’aucune action n’avait été demandée de notre part. On mettra ça sur l’habitude d’avoir des boutons plus résistants sur notre souris habituelle.

Comme beaucoup de modèles du marché, la Trust Redex est principalement pensée pour les droitiers, même si elle peut être utilisée par les gauchers. Rien d’aussi handicapant que la souris ergonomique Bayo de chez Trust également. Ce modèle est personnalisable à souhait grâce au logiciel dédié téléchargeable sur cette page. Si ce dernier est toujours uniquement en anglais (ce qui est vraiment dommage), il a gagné en modernité par rapport à d’anciens produits.

Il est en tout cas plus que complet et vous permettra de nombreux réglages. Du nombre de DPI au fonctionnement de la RGB, tout ou presque est possible de manière simple et efficace. Il sera possible de créer jusqu’à 5 profils et de les enregistrer sur une petite mémoire interne afin de garder vos réglages même loin de votre setup habituel.

Bien entendu, vous pourrez configurer chaque bouton avec une fonction précise et créer des raccourcis clavier sur votre souris. Le réglage des DPI pour les différents profils est très permissifs et complets. Dans une fourchette comprise entre 200 et 10 000, un curseur vous permettra d’ajuster la sensibilité à votre guise pour un résultat optimum.

La personnalisation n’est pas en reste avec les fonctions RGB de ce produit. Il vous sera possible de choisir parmi neuf programmes (lumière fixe, arc-en-ciel…) ainsi que la vitesse de changement des lumières. Enfin l’enregistrement de macro est ici aussi présent et le champs des possibles semblent infinis pour les joueurs. Un logiciel complet donc qui ravira les amateurs de personnalisation.

Au quotidien, la Trust Redex est agréable à utiliser et la qualité de fabrication est au rendez-vous. Elle est efficace de réactivité et convient parfaitement pour un usage gaming, nous n’avons pas ressenti de latence entre nos mouvements de mains et les actions visibles à l’écran.

Les puristes vont conseilleront toujours des souris filaires mais force est de constater qu’aujourd’hui les modèles sans-fil sont tout aussi efficaces. Nous n’avons en tout cas jamais été mis en défaut durant les tests effectués. La portée est d’environ dix mètres, ce qui est plus que suffisant dans la majorité des usages.

D’autant plus qu’avec environ 50 heures d’autonomie, vous ne serez pas obligé de passer par la case recharge trop souvent. Cette même batterie se recharge via un câble USB-C en environ une heure et demi ce qui reste relativement correct.

Caractéristiques principales de la souris sans-fil gaming Trust Redex