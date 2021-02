Test de la Trust GXT 960 Graphin – Une souris gaming de qualité à un bon prix

Après le test de la très bonne GXT Morphix, nous revenons vers vous avec une autre souris Trust, dans une gamme un peu moins élevée cette fois. On s’attaque aujourd’hui à la souris gaming GXT 960 Graphin. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet accessoire qui reste une bonne trouvaille pour son prix affiché.

Un packaging écologique

Trust ne fait toujours pas dans l’extravagant en proposant un paquet sobre et qui ne contient que l’essentiel. On trouve donc à l’intérieur la souris, plutôt bien protégée et tenant bien en place ainsi que le carnet d’informations de garantie. C’est tout. On vous le disait, l’essentiel et rien d’autre. Cela a l’avantage d’éviter les déchets supplémentaires et les déballages récalcitrants.

L’emballage offre un bon compte rendu des informations sur le produit, même si, pour une raison obscure, certains détails ne sont pas traduits en français. Pas un énorme problème, mais cela reste assez curieux.

Un design en alvéoles

Côté esthétique, Trust nous propose une souris au design alvéolé, c’est-à-dire que des dizaines de petits trous en forme d’alvéoles sont intégrés au dos et aux parties latérales de la souris. Même l’arrière de l’appareil arbore ces jolies formes bien qu’elles soient moins épaisses que sur les autres morceaux.

Ces alvéoles ne sont pas là que pour faire joli, enfin… techniquement si, mais ce que nous voulons dire c’est que cela va plus loin que la simple forme. En effet, la GXT Graphin est dotée d’un rétro-éclairage RGB dont les lumières sont visibles via ces alvéoles justement. Le tout est du plus bel effet et est hautement personnalisable. De la couleur des lumières à leur type de luminosité (à défilement, statiques, qui s’amplifie et s’amenuise en alternance, etc.) jusqu’à la vitesse en passant par le sens de défilement des couleurs, l’ensemble est vraiment complet.

A noter que lorsqu’on désactive l’éclairage, la lumière rouge de l’infrarouge propre à chaque souris ressort légèrement par les alvéoles du dos de l’appareil, mais cela n’est pas gênant.

Niveau boutons, outre les habituels clics gauche, droit et la molette, on trouve deux touches latérales (à gauche) qui servent de raccourcis aux fameux « précédent/suivant » qu’il faut normalement aller chercher avec le curseur sur notre navigateur, de quoi gagner en confort et économiser un peu de temps. La molette possède bien évidemment un clic et, sous cette dernière, on a accès à un dernier bouton permettant de régler le DPI rapidement, sans avoir à ouvrir le logiciel dédié (dont nous reparlerons). Seule ombre au tableau, ce bouton de réglage étant unique, on ne peut que monter le nombre de DPI et pas le descendre, obligeant à faire un tour complet pour retourner à une valeur plus basse.

Enfin, le cordon USB est assez long (180 centimètres) et est tressé, le rendant particulièrement résistant. Un grand patin est présent sous la souris, à l’avant tandis que deux plus petits sont à l’arrière de chaque côté pour un accrochage satisfaisant.

Une bonne prise en main et un logiciel complet

Niveau confort, la souris Graphin est très correcte. Plutôt agréable, il ne faudra cependant pas trop appuyer sa main sur la coque pour éviter de trop sentir les fossés alvéolés et ainsi profiter au mieux de la texture du reste de la souris. Prévue pour jouer, la GXT 960 est légère et donc déplaçable sans souci, de quoi garantir de longues sessions gaming sans douleur. Les trop grosses mains risquent par contre de ne pas être très à l’aise, la Graphin étant pensée pour être plutôt petite et poids plume.

Les emplacements des boutons sont bons et les clics bien réactifs, dommage que le tout soit moins ergonomiques pour les gauchers puisqu’il est impossible d’échanger les boutons latéraux de côté.

Concernant le DPI, on peut aller de 200 à 10000, de quoi contenter la plupart des profils et se montre très efficaces pour les jeux de tirs nécessitant beaucoup de réactivité.

Le logiciel maison de Trust, malgré un aspect très rudimentaire et une fenêtre de taille réduite qui risque d’être moins agréable sur de grands écrans, est très bien pensé. Tout est clair (malgré qu’il ne soit disponible qu’en anglais) et les options sont nombreuses. Outre les personnalisation de l’éclairage que nous avons déjà évoqué, il est possible de régler le DPI et les inputs notamment. Dommage que malgré le nombre conséquent de paramètres, il ne soit pas possible d’avoir des réglages intermédiaires pour la plupart des options (on passe par exemple de 12 à 14 sans pouvoir s’arrêter à 13 pour la sensibilité de la souris).

Notons enfin que le logiciel n’est compatible qu’avec Windows, à oublier sous Lunix ou Max donc.

Résumé des caractéristiques de la Trust GXT 960 Graphin

DPI allant de 200 à 10000

16 millions de couleurs pour le rétro-éclairage

Cordon USB d’1m80

Compatible Windows 7/8/10

Logiciel inclus

6 boutons

Prix : 39.99€

161 grammes