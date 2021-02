Test de la Trust GXT Morfix – Une souris polyvalente au bon rapport qualité/prix

Trust confirme sa montée en gamme avec la GXT Morfix. Après avoir pu tester la souris Celox ou encore les casques GXT 488 Forze et GXT 414 Zamak Premium, nous revenons cette fois-ci avec une souris modulable qui pourra particulièrement convenir aux joueurs de MMORPG.

Packaging

Au niveau de l’emballage, rien de révolutionnaire du côté de chez Trust. La firme fondée aux Pays-Bas est restée dans la sobriété avec une boite noire et son logo rouge qui ressort dans le coin. A l’arrière on peut lire les caractéristiques complètes (que nous retrouverons plus tard) de la souris.

Une fois déballée, rien de superflu dans cette boite. On y trouvera donc la Morfix, bien calée dans un morceau de carton, les deux plaques interchangeables supplémentaires à celles déjà placées sur le périphérique, ainsi que le feuillet de garantie et un autocollant GXT assez anecdotique.

Les protections sont bonnes et Trust a le bon goût de ne pas en faire des tonnes et donc de limiter les déchets dans ses emballages, un bon point pour l’entreprise que l’environnement remercie.

Design

Tout en noir, cette GXT Morfix profite de forme agréable ainsi que d’un rétro-éclairage RGB (désactivable) plutôt soigné. On y retrouve le logo GXT ainsi que les boutons habituels de clic gauche, clic droit et la roulette crantée pratique.

Au niveau des boutons moins habituels, on retrouve sous la molette deux touches + et – qui permettent de changer le nombre de DPI sans avoir à ouvrir le logiciel maison de Trust. Plutôt pratique même si l’on regrette l’absence d’une troisième touche qui aurait permis de changer de profil sans avoir à passer par le logiciel.

Particularité de cette souris, vous aurez à disposition quatre plaques magnétiques interchangeables : deux pour le côté gauche et deux pour le côté droit. A droite, une plaque plutôt plate ou alors une plaque avec une mini excroissance permettant de reposer votre annulaire.

A gauche vous aurez le choix entre une plaque à trois boutons paramétrables ou à une plaque à 9 boutons ! Pratique si vous avez besoin de beaucoup de macros pour vos MMORPG ou de raccourcis pour vos logiciels de retouche photos/montage vidéo.

Pour le reste, le périphérique profite d’un cordon USB tressé d’une longueur d’1m80 qui résistera dans le temps. En dessous, nous notons la présence de deux patins : l’un plus fin sur le dessus et l’autre plus imposant à l’opposé tout en bas de la souris.

Prise en main

Cette souris Morfix est très agréable à prendre en main. Avec ses textures de qualité et son poids plus que correct, vous n’aurez aucun mal à l’utiliser au quotidien que cela soit pour travailler ou pour jouer.

L’une des plaques permettant de reposer l’annulaire du côté droit apporte vraiment un petit confort supplémentaire qui se fera ressentir sur les longues sessions de travail. Les clics sont réactifs et les boutons sont faciles à atteindre avec votre pouce (à condition d’avoir des mains de tailles moyennes).

Comme nous le disions précédemment, la particularité de cette souris est le fait de pouvoir changer de plaques pour passer de trois à neuf boutons cliquables. L’échange entre deux plaques se fait très aisément et prend littéralement moins de cinq secondes grâce à deux petits aimants permettant d’aligner la plaque facilement.

Au niveau des DPI (Dots Per Inch), ceux-ci peuvent varier de 200 à 10.000 et conviendra donc à tous les utilisateurs. L’amplitude des mouvements à effectuer sur des jeux FPS ou TPS pour bouger la caméra sera assez faible et vous n’aurez pas besoin d’un grand tapis de souris pour être efficace.

Même constat au niveau des patins qui sont efficaces et qui permettront une glisse fluide et sans accroches à votre tapis de souris. On apprécie également la personnalisation et configuration du bébé de Trust via son logiciel maison.

Un logiciel très abouti et clair malgré un format statique en carré qu’il n’est pas possible d’agrandir et qui peut être gênant sur certains grands écrans. Ce dernier n’est également compatible qu’avec Windows, n’espérez donc pas configurer votre périphérique si vous êtes sous Linux ou Mac.

Le logiciel est à télécharger sur le site officiel de Trust et vous permettra, entre autre, de personnaliser le bandeau RGB à la base de la souris. Vous aurez le choix à différentes configurations (Wave, Rainbow, Pulse, Static, …) et il vous sera même possible de l’éteindre complètement si vous êtes friand de sobriété.

Mais le point fort du logiciel vient du fait de pouvoir configurer chaque touche afin de le faire correspondre à une action ou un macro prédéfini. Et autant dire que les possibilités sont nombreuses. Il vous sera possible d’enregistrer jusqu’à trois profils différents et on regrette qu’un bouton dédié ne soit pas présent sur cette GXT Morfix afin de changer de profil à la volée sans être obliger de passer par le logiciel.

Résumé des caractéristiques techniques de la Trust GXT Morfix