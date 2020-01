Big Ben a su redorer son blason dans le domaine du matériel gaming avec sa marque Nacon notamment grâce à ses manettes spécialement conçues pour les joueurs exigeants. Pour ce qui est des souris, nous avions déjà eu l’occasion de tester la Nacon GM-400L et la Nacon GM-350L. Voyons ce que nous réserve la marque pour cette année avec la GM-500ES Nacon.

Tout à portée de souris

La GM-500ES de Nacon est un véritable bijou de simplicité, idéal pour ceux qui ne veulent prendre aucun risque dans le choix d’une souris. Premier bon point, il s’agit d’une souris ambidextre, de plus son design est assez agréable à l’œil ce qui est rarement le cas pour les produits de ce genre assez symétrique. En outre, elle peut s’adapter à toutes les paumes de main grâce à ses trois capots amovibles (small, medium, large). Attention toutefois car si les matériaux de la souris sont corrects, les capots en plastique risquent fortement de ne pas durer à force de les manipuler.

Car tous les réglages se font directement sur la souris (sous le capot donc), ce qui est une bonne chose si l’on veut ne pas perdre de temps et directement profiter de sa souris. On peut donc modifier le taux de rafraîchissement (250, 500 ou 1000 Hz), le mode gaucher ou droitier, et le nombre de DPI (200 – 5000 DPI), et les effets lumineux. Précisions également qu’elle dispose d’un câble USB non tressé ce qui évite tout désagrément en plein action.

Une prise en main correct

Au niveau de la prise en main, le confort de jeu est sans accroc, que ce soit sur un MOBA comme League of Legends ou un FPS demandant plus d’adresse comme Counter Strike : Global Offensive, le GM-500ES se montre à la hauteur. Le capteur offre une précision très satisfaisante et encore une fois, les options de réglages permettent de facilement profiter du style qui nous sied avec un large choix de configurations au niveau de la sensibilité.

Les grips en caoutchouc sont agréables au toucher, et les deux boutons latéraux de chaque côté permettent de ne pas s’embourber avec tout un tas de raccourcis. A moins d’être un gros joueur de MMO, cette simplicité devrait être un atout d’autant que les boutons sont bien placés.

En revanche on note tout de même un défaut majeur qui concerne les clics gauche et droit qui paraissent assez rigides comparés aux standards du marché. On a souvent l’impression de devoir bien mettre le doigts aux bords supérieurs pour bien effectuer l’action. On lui concède son titre de « souris pour joueurs de FPS », mais pour une utilisation plus classique et quotidienne, il faudra un temps d’adaptation.