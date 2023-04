Test Razer Kaira Pro Hyperspeed – Un casque sans fil PlayStation 5 qui va vous faire vibrer

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Razer a été malin en apportant des accessoires pertinents pour les joueurs PlayStation 5. D’abord avec les écouteurs sans fil Razer Hammerhead Hyperspeed PS5, puis avec la manette Razer Wolverine V2 Pro. Avec le Razer Kaira Pro Hyperspeed, la marque offre un casque haut de gamme qui reprend l’un des grands arguments de la dernière console de Sony, la technologie haptique. Sur le papier, il y a de quoi être séduit par la promesse d’une immersion corporelle qui allie le son en plus du toucher de la manette DualSense. Nous l’avons testé durant plus de deux semaines en long en large et en travers, voyons si ce casque gaming fait des miracles.

Packaging et Design

Comme d’habitude avec Razer, le packaging est impeccable. Une boîte aux couleurs de la console cible, des indications claires de ses forces et un intérieur parfaitement adapté pour le casque. Au niveau des composants, nous avons justement : le casque, un dongle USB-C, un microphone détachable et un câble USB-A vers USB-C. N’oublions pas non plus préciser qu’il s’agit toujours d’un produit sous licence officielle PlayStation. Comme pour les écouteurs Hammerhead, cela se ressent surtout dans le design avec le logo de Sony présents de chaque côté du casque juste au-dessus de celui de Razer présent sur les haut-parleurs.

Grâce au coloris qui reprend également celui de la PS5 avec son blanc dominant et ses touches de noir, le casque se fond parfaitement dans l’écosystème de la console. Bien qu’il soit d’abord destiné à la PS5, sachez que le Razer Kaira Pro Hyperspeed est également compatible PC et PS4 avec le dongle USB-C permettant une connexion sans fil de 2.4 GHz, mais aussi avec les mobiles et la Switch grâce à la connexion Bluetooth. Au vu des capacités de l’appareil, vous risquez de de grandement apprécier cette polyvalence.

Confort

En matière de confort, le casque fait un sans faute. Il convient tout d’abord à toutes les têtes grâce à son arceau ajustable et un rembourrage léger en mousse à mémoire de forme ce qui évite de ressentir une dureté trop gênante dans le haut du crâne. On retrouve la même qualité au niveau des mousses à mémoire de forme sur les coussinets en similicuir des haut-parleurs. C’est confortable, l’isolation est bonne et les oreilles respirent bien ce qui permet de le garder plusieurs heures sans aucun problème.

Grâce aux boutons présents à l’arrière des deux haut-parleurs, vous pouvez effectuer vos réglages simplement avec le volume des haut-parleurs ou encore celui du microphone. A noter que, chose rare, le casque intègre un micro intégré de qualité assez médiocre (mais pouvant dépanner pour des appels téléphoniques par exemple) et un micro détachable de bien meilleure qualité, mais qui reste tout de même en dessous des standards pour un casque vendu à ce prix.

Pour avoir un contrôle un peu plus poussé sur les paramètres du casque, vous pouvez aussi télécharger l’application mobile Razer Audio. Vous pouvez changer les profils, les égalisateurs audio ou encore désactiver l’éclairage RGB. L’interface est simple et intuitif, l’essentiel est là et accessible facilement. Comme pour les écouteurs sans fil Hammerhead, Razer, le casque ne nous permet pas une connexion simultanée en bluetooth et via le dongle USB ce qui se révèle vite assez embêtant lorsque l’on se connecte sur sa console pour ensuite passer sur son téléphone et vice versa. On aurait aussi aimé un petit rangement pour le dongle qui peut se perdre assez facilement.

Performances et autonomie

Comme d’habitude, Razer est solide sur l’essentiel. L’écoute est un régal pour les oreilles grâce à ses haut-parleurs en titane de 50 mm qui offrent un son clair et précis. Que ce soit en jeu ou pour écouter de la musique, le casque ne déçoit pas, cependant la fonctionnalité qui vous fera craquer, c’est le retour haptique immersif. Comme lorsque l’on découvre la manette DualSense, on est dubitatif sur son intérêt, mais une fois en jeu, cela se révèle particulièrement addictif pour s’immerger dans l’action. Evidemment, cela fonctionne extrêmement bien sur les jeux qui proposent de nombreuses options sonores comme Cyberpunk 2077, mais la magie opère partout si vous êtes adepte de la fonctionalité.

Nous l’avons par exemple essayé sur Bayonetta Origins, Zelda Breath of the Wild ou encore une compilation de scènes de films réalisés par Michael Bay. C’est tout simplement bluffant comment un tel « gadget » peut devenir plaisant. Même dans les sessions compétitive, le mode FPS (qui permet d’entendre bien mieux les pas des ennemis) fait la différence par rapport au mode par défaut. Le Razer Kaira Pro Hyperspeed a des défauts, mais pas dans le domaine du son.

Puisque l’on évoque les défauts, le revers de la médaille de ce joujou haptique est qu’il consomme la batterie beaucoup trop rapidement. Heureusement, désactiver les éclairages RGB permet de combler un peu la tare, mais cela reste néanmoins décevant. La marque promet 11 heures avec l’éclairage et la fonction haptique et 30 heures sans éclairage et avec la fonction haptique. Cela dépend bien sûr de l’utilisation que vous en faites mais pour nous c’était un peu moins (avec une marge d’erreur de 1 à 2 heures).

