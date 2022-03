Test Nacon MG-X Pro – L’outil idéal pour le Xbox Game Pass sur smarthphone Android

Avec ses manettes, Nacon signent sans doute ses meilleures créations afin de proposer des alternatives pertinentes aux joueurs comme ceux voulant personnaliser au maximum dans un objectif compétitif (avec la Nacon Revolution Unlimited Pro Controller par exemple). Recemment, la marque s’est rapproché de Microsoft pour proposer des manettes pour Xbox et PC. Un terrain difficile étant donné que Xbox possède déjà une offre très alléchante, cependant certaines pièces comme la Nacon Revolution X Pro Controller restent satisfaisantes.

L’un des gros avantages de Microsoft est son Xbox Game Pass très attractif, mais dans sa version Ultimate, celui-ci vous permet en plus de jouer en cloud sur votre Smartphone. C’est précisément là qu’intervient la Nacon MG-X Pro qui habille votre téléphone pour le transformer en véritable console portable.

Conditions de test : Nous avons testé la manette durant plus de 2 semaines sur un appareil OnePlus 7 Pro avec une connexion internet en WiFi via la fibre. Nous avons majoritairement utilisé l’outil via le cloud du Xbox Game Pass Ultimate, mais aussi avec d’autres jeux pour vérifier la compatibilité.

Design

Après la Nacon MG-X que nous avions testé auparavant, Nacon revient avec une version Pro, la manette Nacon MG-X Pro. Le terme n’est pas là que pour faire joli puisqu’il y a un vrai gain de qualité entre cette version et la précédente. On sent que la marque française a écouté les retours tant on note de nombreuses corrections.

A commencer par le design qui rend bien mieux hommage à la manette classique Xbox en plus d’être un peu plus épurée. Rappelons d’ailleurs que la MG-X Pro est de nouveau sous licence officiel Xbox. Avec ce nouveau rendu, nous n’avons plus le sentiment d’avoir un simili de la Switch, toutefois on garde ce petit quelque chose qui rappelle la console de Nintendo et qui donne indéniablement une sensation familière une fois dans les mains. Lorsque l’on place son smartphone, on a directement le sentiment d’avoir une console de jeu à part entière.

Les matériaux sont, en plus, de qualité avec du plastique noir à l’avant et un grip sur toute la surface arrière. Au toucher, la prise en main est agréable avec des sensations proches d’une manette Xbox en somme. Selon nous, c’est exactement ce que l’on veut retrouver en profitant du Xbox Game Pass sans forcément posséder une console Xbox ou un bon PC (et avec le petit côté Switch qui rend bien sans trop singer son design).

Grâce à son socle ajustable, il peut accueillir des appareils jusqu’à 6.7 pouces (soit 15.2 cm), ce qui en soi est largement assez pour que la manette puisse accueillir une grande gamme de téléphones. On précise encore une fois que seuls les appareils Android sont compatibles. En plus d’être facilement transportable (bien qu’un peu large tout de même), la MG-X Pro est en plus très légère. Un gros avantage étant donné que cela ne vient pas alourdir l’ensemble avec un téléphone qui peut peser son poids.

Prise en main

Pour connecter la manette au téléphone on reste sur du Bluetooth, cela permet un ampérage assez simple et rapide, toutefois il est vrai que cela peut entraîner de très faibles latences en jeu bien que nous n’en ayons pas constaté lors de nos sessions de jeu. Même si l’outil est avant tout taillé pour Xbox Game Pass, il reste compatible avec les jeux qui permettent l’utilisation de manette Xbox. Il est tout de même dommage que de gros jeux mobiles comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact ne permettent pas encore de profiter ce joli bijou.

En ce qui concerne l’application Xbox sur Android, la manette est reconnue dès le lancement. Il ne reste plus qu’à lancer son jeu et jouer tout simplement. Pas besoin de modifier les options (à moins de vouloir remapper certaines touches), le processus est très intuitif. On parlait des retours des joueurs plus haut, et par rapport au précédent modèle, il est indéniable que l’on gagne en ergonomie. En particulier grâce aux gâchettes LB/RB bien moins fines et des gâchettes LT/RT bien moins rigides. Sur de longues sessions de jeux sur Gears of Wars 3 ou Halo Infinite, le confort reste optimal sans sensation de gêne.

Les sticks asymétriques sont de bonne facture, et les boutons YBAX sont espacés comme il faut sans oublier la sensation agréable lors de la presse. On trouve finalement peu de défauts à ce MG-X Pro mis à part la croix directionnelle qui manque de précision. On le constate par exemple lorsqu’il faut naviguer dans une liste déroulante.

Notons que l’autonomie n’est pas vraiment un problème puisque la marque nous promet 20 heures environ (selon les jeux), chose que l’on a pu en effet constater par nous-même. Mais dans tous les cas, c’est souvent le téléphone qui se retrouve d’abord à cours de jus. Pour finir, il faut tout de même évoquer le prix fixé à 99,90€. Cela peut sembler un peu cher mais si vous comptez utiliser le Xbox Game Pass à plein régime et profiter du renouvellement de catalogue constant, l’investissement est clairement justifié.

Résumé des caractéristiques