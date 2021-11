Test Nacon Revolution X Pro Controller – Une bonne manette qui met l’accent sur la customisation

Même si Nacon a plutôt bien réussi avec ses manettes Revolution pour les consoles PlayStation, offrant notamment une structure avec des sticks asymétriques, concurrencer les manettes Xbox est toutefois une autre paire de manche. Nous avons d’ailleurs testé cette année la Manette Pro Compact pour Xbox et PC qui nous avait moyennement convaincus. Voyons si Nacon arrive a faire mieux avec la Nacon Revolution X Pro Controller.

Design et prise en main

Pour être plus précis, disons qu’il est difficile de faire mieux que ce que propose actuellement Microsoft car les produit fournis par Nacon sont de bonnes qualité mais manquent d’arguments pour franchir le pas. Le Nacon Revolution X Pro Controller pourrait bien trouver des arguments pour devenir une véritable alternatives. Vendu à 109,90€, cette manette se destine avant tout à ceux voulant une prise en main différente tout en ayant un soupçon de personnalisation que ce soit au niveau du poids ou des raccourcis.

Nacon veut que l’on sente l’aspect premium de l’engin dès l’ouverture de la boite avec, à l’intérieur : une sacoche de rangement, un chiffon de nettoyage, une boîte contenant les poids et sticks optionnels et enfin la manette est accompagnée de son câble USB-C de 3m. Disponible uniquement en noir (ce qui est dommage), la Revolution X Pro donne cette impression de « manette deluxe » non seulement à la vue mais aussi au toucher. On constate d’emblée une très bonne prise en main grâce à une forme bien bombée et des grips présents à l’arrière et sur les côtés. Aucun risque qu’elle vous glisse entre les doigts même en cas de mains moites.

Pour le reste, Nacon nous propose de customiser la bête selon nos envies. On peut donc opter pour des sticks concaves ou convexes (ou encore en mélangeant les deux), et ajouter des poids dans les ouvertures situées à l’arrière des poignets (10g x2, 14g x2 et 16g x2). Etant donné que la manette est très légère de base, on n’hésitera pas à l’alourdir un peu pour gagner plus de confort.

La Revolution X Pro dispose en plus de matériaux solides et agréables lorsque l’on effectue une pression comme la croix directionnelle. On apprécie également les boutons AXYB plus larges que la moyenne. Le seul bémol qu’on pourra lui reprocher concerne ses gâchettes qui offrent une pression trop « directe ». Si vous êtes amateur de FPS cela ne devrait poser de problème, en revanche les pilotes de jeu de courses risquent d’avoir plus de mal à s’y faire. L’autre gros souci de la manette est qu’il n’est possible de l’utiliser en mode sans-fil malgré la possibilité de retirer le câble. Ce sera sans doute la plus grosse considération pour l’achat ou non de ce produit.

Performances

On pourra être déçu sur ce dernier point, mais on peut au moins lui reconnaitre que cela lui permet de gommer considérablement l’imput lag pour les pointilleux qui veulent briller sur les jeux compétitifs. La manette répond parfaitement et est très polyvalente, ce qui va vous permettre de jouer confortablement à un grand nombre de titres. De notre côté, rien à redire sur les jeux que nous avons essayés en sa compagnie tels que Genshin Impact, Hadès, Battlefield 2042ou encore Back 4 Blood.

Chose assez sympathique sur les manettes Nacon, c’est la simplicité de navigation entre les profils. En activant le bouton à l’arrière de la manette pour passer de « Classic à « Advanced », vous allez pouvoir changer de profil en appuyant simplement sur le bouton à gauche de ce dernier. Ainsi, il n’y a pas besoin de revenir sans cesse dans le logiciel pour changer les configurations. Vous pouvez par exemple passer d’un profil dédié aux FPS à un autre pour les jeux action/aventure en un tour de bras. Précisons aussi cela vous permet d’utiliser les 4 touches situées à l’arrière qui augmenteront vos marges de manœuvres en ajoutant des raccourcis plus pratiques.

Comme pour les précédentes manettes de Nacon, le logiciel est d’ailleurs assez simple d’utilisation. Vous pouvez donc ajuster le calibrage des courbes pour les joysticks, réassigner les touches, modifier les zones mortes pour les gâchettes, personnaliser les vibrations des poignées et des gâchettes, et d’opter pour une croix directionnelle à 8 ou 4 directions. Ce n’est qu’un détail, mais il n’est malheureusement pas possible de modifier la couleur de la led autour du stick droit. Le logiciel permet également de faire vos manipulations au niveau du son. Car oui, l’appareil dispose bien du son Dobly Atmos pour vos casques. Toujours via les profils, vous pourrez donc modifier l’équaliseur selon vos préférences.