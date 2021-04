Test micro Trust GXT 259 Rudox – Une solution efficace pour vos enregistrements

Bienvenue sur le test du micro GXT 259 Rudox de chez Trust. Si vous êtes un habitué du site, vous aurez remarqué que les produits Trust reçoivent généralement de bons retours de la part des nos testeurs. Après avoir pu essayer des casques gaming comme le TrustGaming GXT 414 Zamak Premium ou des souris comme les GXT Morfix ou GXT Graphin, nous allons aujourd’hui nous attaquer à un micro dédié, notamment, au streaming ou au podcast.

Packaging

Lorsque vous recevrez le carton de votre micro, vous risquez d’être surpris par son poids qui avoisine les 2 kilogrammes. Un poids qui tient compte du pied qui aide à stabiliser l’ensemble mais nous y reviendrons plus tard.

Concernant le packaging en lui-même, Trust nous présente un joli visuel du micro avec son bouclier isolant sur un fond noir qui fait très sobre et plutôt pro. Même si ce GXT 259 Rudox peut être utilisé pour du streaming, il peut également servir à des enregistrements audios professionnels ce qui explique probablement cette sobriété affichée.

A l’intérieur de la boite, nous retrouverons le bouclier isolant en métal, la mousse déjà pré-installée sur ce dernier, le pied du micro ainsi que les différentes attaches permettant de fixer le tout. Il y a également le micro en lui même et l’ensemble est très bien protégé, ce qui devrait limiter les risques de casse lors du transport.

On y trouvera également le câble USB d’une longueur de presque 2 mètres (1,80m) ainsi que les feuillets de montage et de garantie. Rien de superflu dans l’emballage et l’on remercie Trust pour ce minimalisme qui évite du déchet inutile.

Design

Nous sommes ici face à un produit de qualité, aucun doute là-dessus. L’ensemble est en métal, ce qui lui confère un certain poids mais également une bonne stabilité grâce à son pied massif qui empêchera tout basculement. Le bouclier d’isolation des bruits externes profite d’un effet de grillage sur l’extérieur et accueille la mousse phonique à l’intérieur. Flanqué du logo GXT de Trust, il est entièrement déployable ou rétractable jusqu’à un certain niveau, ce qui peut être pratique pour gagner un peu de place au vu de son gabarit.

Concernant le pied en lui même, il est l’élément le plus lourd du setup afin de permettre une stabilité à toute épreuve, peu importe la position du micro même très avancée. Sachez que le produit est protégé contre les vibrations grâce notamment au pied ainsi qu’à la structure métallique générale. Le micro suit cette logique de sobriété et de bonne qualité avec des finitions impeccables et un toucher métallique très agréable. On ne remarque aucun couinement sur les boutons à molette, ni sur les fixations qui relient chaque élément à l’autre.

Tout de noir vêtu, ce GXT 259 Rudox se fondera dans n’importe quel environnement mais ne passera pas inaperçu avec son gabarit de mastodonte. Une fois le bouclier déployé à son maximum, comptez jusqu’à 40 centimètres de large ! Il ne conviendra donc pas aux petits bureaux où la place pourrait éventuellement manquer, à moins d’avoir un bras télescopique où venir greffer le micro.

Prise en main

Sans grande surprise, ce micro se connecte en USB, aussi bien sur PC fixe que PC portable. Et petite surprise, même si cela n’est pas mentionné sur la boite, il se trouve que le micro est compatible avec les consoles de salon. Aucun soucis de connectivité n’a été constaté sur PlayStation 5 durant nos essais qui ont duré plusieurs jours.

Si il est facile d’utilisation avec sa fonction Plug And Play, il ne sera pas aisé de le transporter d’un endroit à un autre. Son encombrement et son poids relativement important n’en font pas un compagnon idéal à mettre dans son sac à dos pour l’amener partout où l’on va. Si d’autres micros du marché peuvent proposer plusieurs types de directivité pour la captation du son, notre GXT 259 Rudox se contente de la captation cardioïde. Cela ne veut pas dire que la qualité est mise de côté car si seul ce mode est proposé, il offre des performances à la hauteur.

Sur le devant du micro se trouvent les boutons de réglage du son, du retour casque possible ainsi que la prise jack afin d’y brancher justement un casque. Le premier est cliquable afin de couper le micro à la volée et se révèle plutôt pratique à l’usage. Une petite LED lumineuse passera du bleu au rouge afin de vous confirmer l’état d’enregistrement de votre micro.

Le deuxième bouton permet d’avoir un retour direct et sans latence depuis la prise jack où vous pourrez brancher votre casque. Le retour sera plus ou moins important selon le réglage que vous apporterez via la molette mais n’aura aucun délai et cela reste le plus important. Au niveau de la qualité du micro, celle-ci est excellente et ce dernier restitue parfaitement les voix provenant d’en face. Le micro permet d’obtenir un son riche et une voix claire et cristalline ce qui est idéal pour du podcast ou de l’enregistrement en studio.

Attention néanmoins si vous comptez jouer en utilisant un clavier mécanique, le bruit des touches se fait lui aussi bel et bien entendre pour vos spectateurs, ce qui peut vite devenir agaçant. Pour discuter en vocal, la qualité est idéale et vos coéquipiers (surtout leurs oreilles) vous remercieront. Le périphérique est proposé avec plusieurs accessoires qui sont les bienvenus. On a tout d’abord une suspension anti-chocs et anti-vibrations qui entoure le micro afin d’éviter les bruits parasites qui pourraient survenir durant son utilisation.

Le micro est également fourni avec une bonnette qui fait office de filtre anti-pop. Cela aura pour effet de diminuer l’impact des ‘plosives’ (consonnes qui projettent d’avantage d’air vers le micro et peuvent provoquer des bruits parasites comme le B ou le P, voir le F) et contribuera également à réduire un éventuel souffle qui pourrait survenir en bruit de fond. Le filtre fonctionne plutôt bien et nous n’avons pas remarqué de bruits gênants lors de nos essais.

Résumé des caractéristiques techniques du micro GXT 259 Rudox