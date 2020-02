Dans les grands noms du périphérique PC, Trust Gaming est une marque qui ne fait pas beaucoup parler d’elle. En effet la sortie des produits Trust est majoritairement vite oubliée du grand public. Pourtant s’il faut bien noter une chose, c’est que la marque est énormément diversifiée au niveau des périphériques, cela va du simple casque aux volants de courses, en passant par les claviers/souris, etc.. Et aujourd’hui on s’attaque au test du GXT 414 Zamak premium, un casque gaming polyvalent au prix de 70 euros.

 

L’unboxing du produit

Du coté de la boîte, Trust ne fait pas de folie, on se retrouve avec un emballage sobre et un contenu très « classique ». Lorsque l’on dit classique il ne faut pas forcément y voir un point négatif, en effet pourquoi faire dans le superflue pour un casque.

Donc, pour le contenu, on y trouve :

Un câble de connexion (jack et non type-C) pour mobile avec micro intégré

Un micro détachable

Un embout pour manette (prise jack)

Une fiche en Y pour dédoubler l’embout manette pour relier le casque sur PC via deux ports différents (micro et son)

Le casque bien entendu

Et les traditionnelles notices d’utilisation que tout le monde lit

On notera quand même que tous les câbles présents dans la boîte sont tressés.

Que nous réserve ce casque alors ?

Avant tout il faut préciser que ce casque coûte « seulement » 70 euros, il fait donc partie des casques milieux de gamme dans le milieu du PC, il ne faudra donc pas s’attendre à des performances dignes d’un Logitech G Pro X.

Par conséquent pour ce prix-là on se retrouve avec un casque assez sobre pour sortir dehors, le tout avec un son clair et bien équilibré. L’arceau du casque est en plastique semi rigide doublé d’une mousse, les fixations des hauts parleurs sont en métal et les coussinets d’oreilles sont également en mousse. Tous cela pour un confort optimal, on peut aisément le porter pendant plus d’1h sans ressentir de gène.

Du coté du son, lorsque le casque est sur nos oreilles, on se retrouve correctement isolé du monde extérieur quand on met du son. En effet ce casque n’est pas équipé de réduction de bruit active mais l’isolation des coussinets reste suffisante pour être dans sa bulle. Il n’y a malheureusement pas de bouton pour régler le son ou muter le micro, ni sur le casque ni sur les câbles. En jeu ce n’est pas trop dérangeant, mais lorsque vous sortez et l’utilisez avec votre téléphone c’est un petit peu dérangeant.

Et en parlant du micro, le son du micro est très correct pour discuter avec ses amis en jeu, si vous comptez vous lancer dans le stream ou faire des vidéos avec ce micro en revanche il faudra sûrement se tourner vers un micro de meilleur qualité.