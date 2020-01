Test Legion T730 – Une tour gaming solide et pratique

Après vous avoir parlé des nouveautés portable du côté de la gamme Legion de Lenovo, c’est au tour des tours estampillées gaming. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le Lenovo Legion T730, avec un prix affiché entre 1 700 et 2 100 €, dépendant bien entendu de la configuration. Nous avons eu de notre côté une configuration entre le premier et le second prix, avec pour le coup pas mal de choses sous le capot.

Conditions de test : A l’occasion de ce test, nous avons eu pendant plusieurs semaine le Legion T730. Il a été testé avec un écran Acer de 24″ et un écran Iiyama de 27″, une souris Lexip Pu94 et un clavier Razer Blackwidow. Concernant la partie son, l’ensemble a été principalement utilisé avec des enceintes stéréo classique et un casque Plantronics Backbeat 2 pro. Pour les manettes, nous avons utilisé principalement la Nacon Revolution Unlimited.

Une tour transportable ?!

C’est l’une des premières caractéristiques et originalité du boîtier de ce T730, la présence d’une poignée sur l’ensemble de la surface haute de la tour permet de le soulever, le tirer et le pousser en toute sécurité. Mine de rien, cela peut représenter pas grand-chose mais c’est un détail que l’on apprécie, ce qui est très utile pour les joueurs adeptes de lan ou qui possèdent une configuration nécessitant de devoir souvent changer de branchements.

A l’avant, on retrouve en haut de la tour un bouton d’allumage, une prise casque, une prise micro, deux ports USB 3.0, et un lecteur DVD. Jusque-là rien de bien original. Devant, on retrouve donc une grille, très utile pour toute la partie ventilation dont nous parlerons plus tard. Sur des considération purement visuelles, le fait d’avoir du rétroéclairage à cet endroit et sur le logo legion fonctionne pour le coup bien, a noter que l’on peut le désactiver totalement depuis une application dédiée.

Sur le côté, on retrouve la maintenant classique vitre, permettant de profiter une nouvelle fois du rétroéclairage mais aussi des différents éléments interne à la Legion T730. C’est quelque chose de plutôt classique, mais pour le coup assez efficace. Au final, on se retrouve avec une tour au boîtier plutôt bien conçu, solide et plutôt efficace dans ce qu’il propose.

Une tour qui en a là-dedans

Si on rentre maintenant dans cette tour, on se retrouve avec un beau bébé plutôt bien équipé. Plus concrètement, voici ce que l’on retrouve dans cette Legion T730 :

Processeur Intel® Core™ i7-8700K (pouvant varier entre une Intel® Core™ i5-8400 et une Intel® Core™ i9-9900K)

Carte graphique NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060 8 Go (pouvant varier entre une AMD Radeon™ RX 570, 4 Go et une NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, 8 Go)

1×16 Gb de RAM en DDR4 (pouvant être upgradé jusqu’à 2×32 Gb)

SSD 500 Go + 1 To en HDD (pouvant être remplacé par un SSD de 1 To)

Son compatible Dolby Atmos

Ajoutons à cela les ports disponibles à l’arrière :

4 USB 3.0

2 USB 2.0

1 RJ45

1 sortie audio

1 Display Port, 1 HDMI… (dépendant de la carte graphique)

Pour changer/réparer les différents composant, il vous suffira d’être armé d’un tournevis pour pouvoir ouvrir et tout démonter. Cette année, Lenovo a ainsi abandonné son idée de tour entièrement démontable à la main. Pour le coup, cela reste sujet à débat, et pour nous difficile de se prononcer tant les deux solutions restent simples.

Ce que l’on pourrait par contre reprocher c’est l’absence de de port SD, ce qui aurait été bienvenu alors que quasiment l’ensemble des configurations portables proposent ce port, plutôt utile tout de même.

Lenovo a par contre eu l’intelligence d’ajouter au dos de sa tour un petit bout de caoutchouc permettant de ranger l’ensemble des câbles. Cela peut être pratique dépendant de comment vous compter ranger et disposer votre tour et vos câbles.

Le Lenovo Legion T730 en utilisation

Comme nous vous le disions, nous avons eu l’occasion d’utiliser le T730 au quotidien pendant quelques semaines. Comme vous devez vous en douter, tout fonctionne au poil !

Du côté bureautique, nous n’avons vu aucun problème à signaler. Du côté gaming, tout fonctionne également parfaitement, avec notamment une compatibilité Ray Tracing sur certains jeux comme Control. En globalité, nous sommes arrivés sur du 90-110 fps sur l’ensemble des jeux en ultra.

Nous avons eu l’occasion également d’utiliser la machine pour quelques tâches de programmation interface sur Unity, le constat est le même, aucun soucis à noter.

Mais pour que tout cela fonctionne, il faut de bons composants, mais aussi un bon système de refroidissement. C’est le cas de cette tour car elle propose un système de refroidissement double canal. L’air navigue ainsi très facilement d’un bout à l’autre de la machine, l’arrière aspirant tandis que l’avant expulse l’air. Un système pour le coup très efficace !

La partie logicielle dédiée fonctionne également bien, avec la possibilité de gérer toute la partie overclocking mais aussi la partie lumineuse de la tour. Facile à utiliser, pratique, c’est tout ce que l’on demande pour le coup.

Au final, pour les prix proposés, on se retrouve avec une tour efficace et qui fait très bien son travail. En terme de prix, on se retrouve de plus dans la bonne moyenne des configurations faites soi-même. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires à notre test, nous pouvons que vous conseiller d’aller voir le site officiel de Lenovo.