La marque Trust revient avec un nouveau casque : le Trust GXT 488 Forze. Positionné en entrée de gamme, voyons voir ce que vaut « l’évolution » du Trust Torus que nous avions testé en juillet 2019. Si le prix de départ se voit divisé par deux par rapport au Torus, quelques sacrifices et choix étranges pourraient porter préjudices au petit dernier de la marque. Voyons cela tous ensemble dans ce test.

Packaging

Le carton du produit est plutôt correct au niveau de sa taille et le design général qui se dégage est assez sobre. Licence PlayStation oblige, la boîte se pare de teinte bleue ici et là avec les logos PlayStation qui mentionne que le casque est un produit compatible avec la dernière console de Sony. L’arrière de la boîte résume les principales caractéristiques du produit alors que l’avant montre le casque sous son plus bel angle.

Si l’aspect extérieur peut attirer l’œil du client, ce qui nous intéresse se trouve à l’intérieur. Et ici pas de fioritures, Trust n’y met que le nécessaire et cela est bien suffisant. On retrouve donc le casque, une notice, le coupon de garantie ainsi qu’un anecdotique petit sticker « GXT ». Le casque est plutôt bien protégé même si on regrettera la présence de plastique à outrance qui n’était peut-être pas nécessaire.

Design

Le modèle GXT 488 Forze existe en 3 coloris : noir, camouflage bleu ou camouflage gris. C’est la version noir que nous allons tester aujourd’hui et dont le design est plutôt sobre et efficace. Le casque se pare de noir avec quelques touches de bleu propre à PlayStation sur les contours d’oreilles. Sur ces mêmes oreillettes, on retrouve le logo de la console japonaise dans un style chromé du plus bel effet.

L’arceau est bien évidemment réglable et une fois agrandi, voit ses intérieurs avec un effet de métal brossé très réussi. Notez également la présence de coussinets en simili-cuir qui, s’ils sont très jolis, peuvent très vite donner chaud lors de longues sessions de jeu. Enfin un câble de 1,2 m en nylon tressé est directement relié au casque avec la présence d’un petit boîtier, floqué du logo GXT, qui vous permettra de régler facilement le volume du casque ainsi que le mute/unmute de votre micro.

Le micro justement est flexible et possède un filtre anti-pop qui est censé garantir une voix claire grâce à son système anti-bruit ambiant. Le casque dans son ensemble donne une impression de solidité même si le squelette principal de celui-ci est composé de plastique dur. Les quelques touches discrètes de couleurs et de chrome en font un casque sobre et agréable à regarder. On regrettera le look un peu cheap du boîtier de réglages du volume qui lui pour le coup ne dégage pas cette impression de solidité.

Confort d’usage

C’est probablement ici que le bât blesse principalement pour le casque de chez Trust. Comme nous le disions précédemment, l’arceau du GXT 488 Forze est réglable comme la plupart des casques aujourd’hui sur le marché, pour ne pas dire tous, mais malgré l’amplitude offerte par celui-ci, vous allez vite vous retrouver avec une sensation d’écrasement désagréable. Celle-ci apparaît d’ailleurs assez rapidement (environ 45 min de jeu pour ma part), ce qui empêche toute longue session de plusieurs heures de jeu.

Même ressenti pour les oreillettes. Si le fait que la structure soit autour des oreilles est un plus, le fait que celles-ci soient en simili-cuir va vite devenir un problème. De un parce que ça donne chaud, très chaud au bout de 30 min et le casque sera presque inutilisable en période de canicule, et de deux parce que le coussinet ne se laissent pas aller aussi bien que la mousse. Les coussinets ont tendance à accentuer l’effet de serrage et les porteurs de lunettes risquent d’être rapidement incommodé.

L’isolation acoustique est en revanche plutôt de bonne facture et vous ne serez pas trop dérangé des bruits extérieurs, sans forcément pousser les décibels à leur maximum. Un bon point pour éviter de porter un appareil auditif avant 30 ans. Le système stéréo fait le job même s’il reste fort limitant sur des FPS tactique comme Rainbox Six Siege ou autres jeux qui demandent une précision de localisation dans l’espace.

Le micro flexible et pliable apporte une belle clarté et les instructions données à vos coéquipiers seront claires et sans coupures. Même si un effet d’étouffement se fait ressentir, comme si le micro était enfermé dans un espace fermé. La présence du filtre pop ou non (car il est détachable) ne change en rien cette impression pour les personnes qui vous écoutent. C’est dommage car au-delà de ça le micro fait vraiment le café avec une netteté agréable.

Le casque est très pratique et très simple à utiliser. Vous disposez d’un câble d’une bonne longueur qui se connecte directement à votre manette PlayStation 4 via une entrée jack 3.5mm. Une fois branché la console détecte le casque et celui-ci prend le dessus sur tous les autres périphériques qui peuvent éventuellement être connectés (autre casque en USB, barre de son en sortie optique). Ce système plug and play est des plus agréables et le casque est fonctionnel instantanément sans installation de drivers au préalable.

Résumé des caractéristiques du Trust GXT 488 Forze